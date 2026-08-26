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Ο Ζελένσκι παρασημοφόρησε τον Μασκ - Του απένειμε το Τάγμα της Ελευθερίας

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Ο Ζελένσκι παρασημοφόρησε τον Μασκ - Του απένειμε το Τάγμα της Ελευθερίας
Έλον Μασκ / Πηγή Φωτογραφίας; Getty Images - Ideal Images
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«Το Τάγμα της Ελευθερίας απονέμεται στον Έλον Μασκ -επιχειρηματία, μηχανικό, διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX και της Tesla, ΗΠΑ», αναφέρεται στο διάταγμα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απένειμε στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ το παράσημο του Τάγματος της Ελευθερίας, την υψηλότερη διάκριση της Ουκρανίας για ξένους πολίτες, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα στον προεδρικό ιστότοπο.

Η τιμητική αυτή διάκριση απονέμεται την ώρα που το Κίεβο επιδιώκει να πάρει την έγκριση για να χρησιμοποιεί το δορυφορικό ιντερνετικό σύστημα του Μασκ Starlink στις επιχειρήσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο ρωσικό έδαφος.

«Το Τάγμα της Ελευθερίας απονέμεται στον Έλον Μασκ -επιχειρηματία, μηχανικό, διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX και της Tesla, ΗΠΑ», αναφέρεται στο διάταγμα.

Το βραβείο απονέμεται για εξαιρετικές υπηρεσίες στην προστασία ανθρώπινων ζωών και της ελευθερίας, καθώς και για την ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στους λαούς της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρεται στον προεδρικό ιστότοπο.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξοπλισμένα με το σύστημα Starlink μπορούν να καθοδηγηθούν απ' ευθείας σε στόχους μέσω ζωντανής βιντεοσύνδεσης. Η έγκριση για τη χρήση του συστήματος περιορίζεται αυτή τη στιγμή στο ουκρανικό έδαφος, περιλαμβανομένων των κατεχόμενων από τη Ρωσία ουκρανικών περιοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Έλον Μασκ (Elon Musk)
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Starlink
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