Austriacard: Στο 96,55% η DNP – Προς squeeze-out και διαγραφή από Αθήνα και Βιέννη

Στην απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Austriacard Holdings θα προχωρήσει η Dai Nippon Printing (DNP), μετά την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς.

Στην απόκτηση του πλήρους ελέγχου της Austriacard Holdings θα προχωρήσει η Dai Nippon Printing (DNP), μετά την ολοκλήρωση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, ανοίγοντας τον δρόμο για squeeze-out και διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο της Βιέννης.

Μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής, στις 21 Αυγούστου, προσφέρθηκαν προς πώληση 35.099.096 μετοχές της Austriacard, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 96,55% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.

Με βάση το αποτέλεσμα, η DNP ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) των υπόλοιπων μετοχών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια αυστριακή αρχή άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI), η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα.

Το τίμημα της δημόσιας πρότασης ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί το αργότερο εντός 10 ημερών διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που η πρόταση καταστεί άνευ αιρέσεων δεσμευτική.

Παράλληλα, για τους μετόχους που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την πρόταση προβλέπεται πρόσθετη περίοδος αποδοχής έως τις 26 Νοεμβρίου 2026, κατά την οποία μπορούν να προσφέρουν τις μετοχές τους με τους ίδιους όρους.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της AUSTRIACARD:

«Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 13.05.2026, 12.06.2026, 19.06.2026 και 03.08.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση εξαγοράς (η «Πρόταση») της Dai Nippon Printing Co., Ltd. («DNP»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 26 Αυγούστου 2026 ανακοίνωση της DNP για τα αποτελέσματα της Πρότασης, μέχρι το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι 21 Αυγούστου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης/18:00 τοπική ώρα Αθήνας, 35.099.096 μετοχές AUSTRIACARD έχουν προσφερθεί προς πώληση στο πλαίσιο της Πρότασης, αριθμός που αντιπροσωπεύει συμμετοχή περίπου 96,55% στο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και στο σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DNP έχουν ικανοποιηθεί όλες οι Προϋποθέσεις και Αιρέσεις σύμφωνα με την Ενότητα 4.1. του Πληροφοριακού Δελτίου, εκτός από την έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων (“FDI”) σύμφωνα με την Ενότητα 4.1.3 του Πληροφοριακού Δελτίου, η οποία εκκρεμεί.

Με βάση το αποτέλεσμα της Πρότασης και τη συμμετοχή της DNP στην Εταιρεία, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης της εκκρεμούς Προϋπόθεσης και Αίρεσης, η DNP ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προχωρήσει στα απαιτούμενα βήματα για την υλοποίηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) σύμφωνα με τις διατάξεις του Αυστριακού νόμου περί δικαιώματος Εξαγοράς (Gesellschafter-Ausschlussgesetz). Η υλοποίηση της εξαγοράς (squeeze-out) θα οδηγήσει επίσης στη διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο της Βιέννης και το Euronext Athens. Γίνεται παραπομπή στην Ενότητα 6.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Επιπλέον, σύμφωνα με την DNP, η Πρόταση θα διακανονιστεί σύμφωνα με την Ενότητα 5 του Πληροφοριακού Δελτίου. Η προσφερόμενη τιμή της Πρότασης των 10 ευρώ ανά μετοχή AUSTRIACARD θα καταβληθεί συνεπώς στους κατόχους των μετοχών που προσφέρθηκαν προς πώληση στην Πρόταση το αργότερο εντός 10 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία κατά την οποία η Πρόταση θα καταστεί άνευ αιρέσεων δεσμευτική, δηλαδή μετά την έγκριση της αρμόδιας Αυστριακής αρχής άμεσων ξένων επενδύσεων, μέσω των αντίστοιχων λογαριασμών αξιών τους.

Τέλος, η DNP σημείωσε ότι σύμφωνα με την Ενότητα 19 παρ. 3 ÜbG, η Περίοδος Αποδοχής θα παραταθεί για όλους τους μετόχους της AUSTRIACARD που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την Πρόταση για τρεις μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων («Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής»). Έτσι, η Πρόσθετη Περίοδος Αποδοχής ξεκινά στις 26 Αυγούστου 2026 και διαρκεί έως και (συμπεριλαμβανόμενη) την 26η Νοεμβρίου 2026, 17:00 τοπική ώρα Βιέννης /18:00 τοπική ώρα Αθήνας. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που δεν έχουν ακόμη αποδεχθεί την Πρόταση μπορούν να προσφέρουν τις μετοχές τους, με τους ίδιους όρους, κατά τη διάρκεια της Πρόσθετης Περιόδου Αποδοχής».