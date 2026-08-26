Bitcoin: Ψάχνει στήριξη στην αντίσταση των 80.000 δολαρίων με βλέμμα στον PCE

Η ναυαρχίδα των crypto υποχωρεί 0,15% στα 78.778 δολάρια την Τετάρτη, ενώ ξεπέρασε για λίγο τα 81.000 δολάρια την Τρίτη.

Τρόπο να διασπάσει οριστικά το ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο των 80.000 δολαρίων, αναζητά το Bitcoin καθώς οι επενδυτές αναμένουν βασικά σήματα νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ για να εκτιμήσουν εάν τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας έχουν περιθώριο να διαρκέσουν.

Η ναυαρχίδα των crypto υποχωρεί 0,15% στα 78.778 δολάρια την Τετάρτη, ενώ ξεπέρασε για λίγο τα 81.000 δολάρια την Τρίτη, προτού διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη του, καθώς ορισμένοι επενδυτές κινήθηκαν προχώρησαν σε profit taking μετά τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο εδώ και πάνω από τρία χρόνια.

Το Bitcoin μετρά άλμα περίπου 22% από τότε που ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ ανακοίνωσε στις 20 Αυγούστου ότι υπερδιπλασιάζονται οι επαναγορές αμερικανικών ομολόγων μακράς διάρκειας με άνω των 4 δισ. δολαρίων ανά έκδοση.

Ωστόσο, η άνοδος του ψηφιακού asset βρίσκει εμπόδιο, καθώς οι επενδυτές αναζητούν επερχόμενες ενδείξεις για τα επιτόκια και δίνουν έμφαση στα σημερινά στοιχεία του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών.

«Η υποχώρηση προήλθε από την κατοχύρωση κερδών πριν από την αποψινή δημοσίευση του πληθωρισμού PCE και την πολυαναμενόμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς την Παρασκευή στο Συμπόσιο Οικονομικής Πολιτικής στο Τζάκσον Χολ» επεσήμανε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής της IG Australia.

Τα σημάδια αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή έχουν επίσης αφαιρέσει κάποια δυναμική από το ράλι, με την απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου και των ομολογιακών αποδόσεων των ΗΠΑ να υποδηλώνει ότι «μπορεί να μην χρειαστεί περαιτέρω παρέμβαση του ΥΠΟΙΚ προς το παρόν».

Η δεδομένη κατάσταση θα μπορούσε να δυσκολέψει το Bitcoin να ξεπεράσει τη ζώνη των 80.000 έως 83.000 δολαρίων. Όπως ο χρυσός, το δημοφιλέστερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο μπορεί να έχει «ήδη φτάσει σε βραχυπρόθεσμο υψηλό», εκτίμησε ο αναλυτής, ενώ ένα bull market διαρκείας θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για το Bitcoin να φτάσει τα 95.000 έως 100.000 δολάρια.

Η ζήτηση για αμερικανικά ETFs παραμένει πηγή στήριξης. Τα εισηγμένα στις ΗΠΑ spot Bitcoin funds κατέγραψαν καθαρές εισροές περίπου 314 εκατ. δολαρίων την Τρίτη, στην πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίασή τους με περισσότερα από 300 εκατ. δολάρια, υποδηλώνοντας ότι η θεσμική όρεξη έχει διατηρηθεί ακόμη και όταν το token υποχώρησε από τα υψηλά του.