Θεμιστοκλέους: Δεν μιλάμε για επιδημία από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Δεν παρατηρείται πίεση στα νοσοκομεία, είπε ο υφυπουργός Υγείας.

Την πορεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την αντιμετώπιση της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την εξέλιξη των χειρουργείων, ανέπτυξε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στην εκπομπή NewsRoom του ΕΡΤnews.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ΕΣΥ, υποστηρίζοντας ότι σήμερα το σύστημα διαθέτει περισσότερο προσωπικό, ανακαινισμένες υποδομές και ενισχυμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ενώ παραδέχθηκε ότι «ανάγκες θα υπάρχουν, κενά θα υπάρχουν» και ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κρύψει τα προβλήματα.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Αυξημένα κρούσματα, αλλά χωρίς πίεση στα νοσοκομεία

Αναφερόμενος στην έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι κάθε χρόνο ο ΕΟΔΥ καταρτίζει εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους.

Όπως εξήγησε, «έχουν γίνει ψεκασμοί, έχουμε και αύξηση των ψεκασμών γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο». Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν καταγράφεται κρούσμα, ενημερώνεται ο δήμος προκειμένου να πραγματοποιηθεί ψεκασμός στην περιοχή γύρω από το σημείο όπου εντοπίστηκε.

Ο κ. Θεμιστοκλέους διευκρίνισε ότι, παρά την αύξηση των κρουσμάτων, «δεν μιλάμε για επιδημία», καθώς ο ιός του Δυτικού Νείλου δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους, οι οποίοι, όπως είπε, επηρεάζονται περισσότερο. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία χαρακτήρισε απλά αλλά ιδιαίτερα σημαντικά. «Σήτες, μακριά πουκάμισα, εντομοαπωθητικά, τα οποία θα απομακρύνουν και θα μειώσουν κατά πολύ τις πιθανότητες να τσιμπήσει κάποιον το κουνούπι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά τεστ, σημείωσε ότι «έχουμε αρκετά τεστ τα οποία γίνονται», τονίζοντας πως η χώρα ακολουθεί τις οδηγίες των επιστημόνων για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των περιστατικών.

Ο υφυπουργός απέδωσε την αυξημένη παρουσία κουνουπιών και στην εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, καθώς αύξηση κρουσμάτων καταγράφεται και σε γειτονικές χώρες, όπως η Ιταλία. «Είχαμε έναν πολύ θερμό χειμώνα, ο οποίος ακολουθήθηκε από μια υγρή, με αρκετές βροχές, άνοιξη που ευνόησε την αύξηση του πληθυσμού και των κουνουπιών και των προνυμφών», σημείωσε.

«Η υγεία παραμένει πρώτη προτεραιότητα»

Σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την επόμενη ημέρα για το ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους προανήγγειλε συνέχιση της ενίσχυσης της δημόσιας και δωρεάν υγείας. «Η υγεία είναι πρώτη και πολύ βασική προτεραιότητα για τη χώρα», είπε, παραπέμποντας στη δέσμευση της κυβέρνησης από την αρχή της δεύτερης τετραετίας.

Όπως υποστήριξε, ήδη έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος σε τρία βασικά πεδία. «Έχουμε το περισσότερο προσωπικό στα νοσοκομεία, έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριακών ανακαινίσεων, με κτίρια και ανακαινίσεις οι οποίες έχουν παραδοθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει προχωρήσει και «μια πολύ μεγάλη ψηφιακή αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών».

Ο ίδιος αναγνώρισε πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις. «Ανάγκες θα υπάρχουν, κενά θα υπάρχουν και στη χώρα μας», είπε, σημειώνοντας ότι το γεωγραφικό ανάγλυφο της Ελλάδας δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, ιδίως στην κάλυψη των αναγκών σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Περισσότερο προσωπικό και κίνητρα για τους γιατρούς

Ο υφυπουργός Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι εργάζεται ως γιατρός στα νοσοκομεία εδώ και 20 χρόνια, στάθηκε στις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στις αμοιβές και στη φορολόγηση των εφημεριών.

«Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί αλλάξαμε τις εργασιακές σχέσεις, γιατί δόθηκαν χρήματα στις αμοιβές, στους μισθούς, στον γιατρό, στη φορολόγηση των εφημεριών», υποστήριξε.

Όπως είπε, οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί στις προκηρύξεις θέσεων, ενώ ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές υποστήριξε ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αμοιβές και έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαμονής του προσωπικού.

«Έχουμε καλύψει σε πάρα πολλά μέρη τη διαμονή, άρα έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες», σημείωσε. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον Ευαγγελισμό, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει «20% περισσότερο προσωπικό».

Ο κ. Θεμιστοκλέους παραδέχθηκε ότι οι ανάγκες του συστήματος έχουν επίσης αυξηθεί, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων παθήσεων. Όπως είπε, αυξάνονται τόσο οι ασθενείς όσο και τα χειρουργεία, γεγονός που, κατά την εκτίμησή του, αποτυπώνει την αυξημένη δυνατότητα του συστήματος να εξυπηρετεί πολίτες.