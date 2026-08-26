Startups: Έως πότε οι αιτήσεις για 2 προγράμματα του Envolve - Προεγγραφές για τον νέο κύκλο του EnvolveXL

Όλα τα δεδομένα που ισχύουν για το 6G-Versus Accelerator, το 5G-DiGITs Accelerator και το Envolve Entrepreneurship.

Έως τις αρχές Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για δύο προγράμματα επιτάχυνσης που υλοποιεί το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org), στο πλαίσιο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων έργων.

Το 6G-Versus Accelerator (https://6g-versus.eu/ecosystem-building-and-accelerator/), που ξεκινά τον Σεπτέμβριο, απευθύνεται σε startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Παρέχει επιχειρηματική και τεχνική καθοδήγηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη των ιδεών τους, καθώς και προετοιμασία για την προσέλκυση επενδύσεων και την είσοδό τους στην αγορά.

Παράλληλα, το 5G-DiGITs Accelerator (https://5g-digits.eu/accelerator/) απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες 5G για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση, εξειδικευμένο mentoring και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων με μία βιωματική προσέγγιση βασισμένη σε προκλήσεις, καλώντας τους συμμετέχοντες να προτείνουν λύσεις σε πραγματικά ζητήματα που θέτουν επιχειρήσεις και οργανισμοί.

Την ίδια στιγμή, ολοκληρώνεται ο τρίτος κύκλος του EnvolveXL (https://envolveglobal.org/envolvexl), του προγράμματος-ναυαρχίδα του οργανισμού. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν οι πέντε startups που θα λάβουν μικροεπένδυση συνολικού ύψους 62.500 ευρώ, ενώ θα ακολουθήσει νέος γύρος επενδύσεων.

Ο επόμενος κύκλος του EnvolveXL πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, συνεχίζοντας να υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις με mentoring, επενδυτική προετοιμασία, ευκαιρίες χρηματοδότησης και διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα. Η προεγγραφή πραγματοποιείται μέσω του συνδέσμου: https://bit.ly/4w3DTL6

Μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα, το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org) συνεχίζει να ενισχύει το οικοσύστημα καινοτομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης, συνεργασίας και διεθνούς δικτύωσης για startups, ερευνητές και νέους επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη.