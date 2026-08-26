Τουρνάς: 4 πυρκαγιές έκαψαν 200.000 στρέμματα - Πότε «προσγειώνονται» τα νέα Καναντέρ

Ο υπουργός ανέφερε ότι κάηκαν συνολικά 300 χιλιάδες στρέμματα εκ των οποίων τα 35 χιλιάδες ήταν δάσος.

Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σημειώνοντας πως οι 830 φωτιές ξέσπασαν μέσα στον Αύγουστο.

Ο υπουργός ανέφερε ότι κάηκαν συνολικά 300 χιλιάδες στρέμματα εκ των οποίων τα 35 χιλιάδες ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200 χιλιάδες στρέμματα προέκυψαν από μόλις τέσσερις πυρκαγιές ανέφερε μάλιστα.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι φέτος η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη - αναλογικά με το μέγεθος της - όσον αφορά στην αεροπυρόσβεση. Όπως είπε για τον στόλο, η Ελλάδα διαθέτει 30 εθνικά αεροσκάφη και 51 μισθωμένα.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόβλημα δεν έγκειται στην επάρκεια των μέσων, αλλά στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

Όσον αφορά τα νέα Καναντέρ που κατασκευάζονται, σημείωσε ότι τα πρώτα αεροπλάνα θα παραδοθούν το 2028 και μέχρι το 2031 θα έχουν παραδοθεί και τα επτά.