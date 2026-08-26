Κρεμλίνο: Ο διευθυντής της CIA είχε επαφές με τις υπηρεσίες πληροφοριών - Δεν συναντήθηκε με Πούτιν

«Η Ρωσία προετοιμάζεται για πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία και εξετάζει σχέδια για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ», γράφει η αμερικανική εφημερίδα

Ο επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. «Η Ρωσία προετοιμάζεται για πιθανή στρατιωτική κινητοποίηση στην Ουκρανία και εξετάζει σχέδια για να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ», γράφει η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, επιχειρώντας να εξηγήσει τη «μυστική» επίσκεψη του Ράτκλιφ σε ρωσικό έδαφος.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) Τζον Ράτκλιφ μετέβη χθες, Τρίτη, στη Μόσχα για ανταλλαγή απόψεων «μεταξύ μυστικών υπηρεσιών» χωρίς να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Υπήρξαν επαφές των μυστικών υπηρεσιών, αλλά καμία συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο δεν έλαβε χώρα» δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Χαρακτήρισε τις «θετικές» τις επαφές, αρνούμενος ωστόσο να σχολιάσει ποια θέματα συζητήθηκαν κατά της συνομιλίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν ενημερώθηκε για το αποτέλεσμα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρξαν επαφές μέσω των υπηρεσιών ασφαλείας ενώ δεν υπήρξαν συναντήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο. Φυσικά, ο κ. Πούτιν ενημερώνεται για όλα χωρίς καθυστέρηση» επεσήμανε.

Σχολίασε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να ειπωθεί κατά πόσον οι επαφές μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών θα μπορούσαν να βοηθήσουν να εξέλθουν οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας από μια «βαθιά κρίση» όπως την αποκάλεσε. Το Κρεμλίνο επεσήμανε επίσης ότι οι δηλώσεις του αποπεμφθέντος υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φεντόροφ περί επίσημης διαφθοράς και ψεγαδιών στη στρατιωτική στρατηγική δείχνουν πως το Κίεβο αναλώνεται σε μια εντεινόμενη εσωτερική διαμάχη.

Ο Φεντόροφ επεσήμανε ότι η Ουκρανία φαίνεται να χάνει σιγά σιγά τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, προειδοποιώντας ότι το Κίεβο έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας μερικών μηνών προκειμένου να λάβει κρίσιμες αποφάσεις που χρειάζονται ώστε να αναστρέψει το κλίμα προς όφελός του. Παραπονέθηκε επίσης για αυτό που περιέγραψε ως ενδημική διαφθορά και πελατειακά δίκτυα.

Παράλληλα, κηθείς να σχολιάσει τις παρατηρήσεις του Φεντόροφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υπογράμμισε στους δημοσιογράφους ότι είναι μια ένδειξη της αυξανόμενης πολιτικής διαμάχης και κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία ότι δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι το Κίεβο καταστρέφει τον εαυτό του από μέσα.

«Πολιτική ή μάλλον, ας το πούμε έτσι, σχεδόν πολιτική, εσωτερική διαμάχη λαμβάνει χώρα στα βάθη του καθεστώτος του Κιέβου, και εντείνεται. Το καθεστώς του Κιέβου καταρρέει από μέσα» εξήγησε ο Πεσκόφ. Η προεδρία της Ουκρανίας απάντησε στα σχόλια του Φεντόροφ λέγοντας ότι αυτός ήταν θετικός στη διεξαγωγή του πολέμου όταν ήταν στο υπουργείο Άμυνας και το μόνο που έχει αλλάξει είναι το προσωπικό καθεστώς του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ