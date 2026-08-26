Η Revolut μπαίνει στα stablecoins με το EURR

Το stablecoin, με την ονομασία EURR, είναι συνδεδεμένο με το ευρώ και θα διατεθεί αρχικά σε επιλέξιμους πελάτες στη Δανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Παγκόσμιες τράπεζες και εταιρείες πληρωμών σπεύδουν να εκδώσουν stablecoins ποντάροντας στο ότι το ψηφιακό χρήμα θα αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στην καθημερινότητα και η Revolut δεν θέλει να μείνει έξω από αυτό. Το δικό της stablecoin, με την ονομασία EURR, είναι συνδεδεμένο με το ευρώ και διατίθεται αρχικά σε επιλέξιμους πελάτες στη Δανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. Η fintech χαρακτήρισε το EURR ως «το πρώτο βήμα» μιας ευρύτερης στρατηγικής για τα stablecoins, η οποία θα περιλαμβάνει και tokens συνδεδεμένα με άλλα νομίσματα.

Η Revolut σχεδιάζει να διαθέσει το token σε πελάτες και άλλων αγορών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου αργότερα μέσα στο έτος. Το EURR θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή της Revolut, επιτρέποντας στους πελάτες να μετακινούν κεφάλαια μεταξύ ευρώ και crypto on-chain.

«Η Revolut αρχικά εξάλειψε τις κρυφές χρεώσεις και τις δυσκολίες στις συναλλαγές συναλλάγματος. Τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο για τα crypto», δήλωσε ο Iman Olya, Product Owner του Stablecoin στη Revolut.

Η βρετανική fintech εισέρχεται σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, καθώς εταιρείες από τη Visa έως την Klarna, αλλά και αρκετές διεθνείς τράπεζες, έχουν ανακοινώσει πρωτοβουλίες γύρω από τα stablecoins τον τελευταίο χρόνο. Τα stablecoins, που κάποτε χρησιμοποιούνταν κυρίως στις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, αντιμετωπίζονται πλέον όλο και περισσότερο από τον παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό κλάδο ως έναν γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο μεταφοράς χρημάτων και πραγματοποίησης πληρωμών.

Ωστόσο, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την προώθηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ νομοθεσίας για τη ρύθμιση των stablecoins, υπάρχουν ενδείξεις κόπωσης της αγοράς.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση των stablecoins έχει σταθεροποιηθεί το 2026, έπειτα από χρόνια ταχείας ανάπτυξης, σύμφωνα με στοιχεία της DefiLlama. Αντίστοιχα, στοιχεία που συγκεντρώνει η Visa και αποτυπώνουν την πραγματική χρήση τους δείχνουν ότι ο όγκος συναλλαγών επιβραδύνεται φέτος, μετά την εκρηκτική άνοδο που είχε καταγραφεί από τα μέσα του 2023.

Τα stablecoins είναι ψηφιακά νομίσματα σχεδιασμένα ώστε να διατηρούν σταθερή αξία, καθώς συνδέονται συνήθως με ένα παραδοσιακό νόμισμα, όπως το δολάριο ή το ευρώ. Σε αντίθεση με κρυπτονομίσματα όπως το Bitcoin, στόχος τους δεν είναι οι μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή, αλλά να λειτουργούν ως «ψηφιακό χρήμα» για γρήγορες μεταφορές και πληρωμές μέσω blockchain. Η Revolut εκτιμά ότι τα stablecoins μπορούν με την πάροδο του χρόνου να υποστηρίξουν ένα ευρύτερο φάσμα χρήσεων, μεταξύ άλλων στις διεθνείς μεταφορές χρημάτων, τις επιχειρηματικές συναλλαγές και τον διακανονισμό συναλλαγών.

Το stablecoin της Revolut εκδίδεται από την Bridge, εταιρεία της Stripe, και είναι πλήρως ενσωματωμένο στην εφαρμογή της Revolut για ιδιώτες.

Το EURR θα προσφέρει στους επιλέξιμους πελάτες έναν τρόπο μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ ευρώ και κρυπτονομισμάτων μέσω blockchain. Το EURR θα υποστηρίζεται επίσης από πολλαπλά δίκτυα blockchain και εξωτερικά πορτοφόλια.



Το stablecoin EURR της Revolut έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί αξία 1,00 ευρώ και υποστηρίζεται από αποθεματικά που τηρούνται και διαχειρίζονται από τον εκδότη, την Bridge Building S.A., σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις του MiCA. Η ευρύτερη διάθεση του EURR σε ολόκληρο τον ΕΟΧ, καθώς η διάθεση stablecoins συνδεδεμένων με άλλα νομίσματα, αναμένεται αργότερα φέτος, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι έτοιμα τα σχετικά προϊόντα, οι επιχειρησιακές διαδικασίες και το κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Emil Urmanshin, Head of Crypto and New Bets στη Revolut, δήλωσε: «Το EURR συνδέει άμεσα 80 εκατομμύρια πελάτες της Revolut με το on-chain χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Συνδυάζοντας την παγκόσμια κλίμακά μας και τις αδειοδοτημένες τραπεζικές μας υποδομές με άμεση πρόσβαση σε ευρώ στο οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων, δημιουργούμε πραγματικές δυνατότητες αξιοποίησης των stablecoins που κανένα παραδοσιακό τραπεζικό ίδρυμα ή εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο των κρυπτονομισμάτων δεν μπορεί να προσφέρει.»



Η Iman Olya, Product Owner - Stablecoin στη Revolut, πρόσθεσε: «Η Revolut αρχικά εξάλειψε τις κρυφές χρεώσεις και τις τριβές στη συναλλαγματική μετατροπή – τώρα κάνουμε ακριβώς το ίδιο και στα κρυπτονομίσματα. Το EURR εξαλείφει πλήρως την ταλαιπωρία της μεταφοράς κεφαλαίων από και προς το on-chain οικοσύστημα, δημιουργώντας μια νέα, απρόσκοπτη και άμεση γέφυρα μεταξύ παραδοσιακών νομισμάτων και κρυπτονομισμάτων.»



Η Mai Leduc Blount, Head of Product στην Bridge, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην κυκλοφορία από τη Revolut, μία από τις κορυφαίες fintech παγκοσμίως, ενός stablecoin προσαρμοσμένου στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι αδειοδοτήσεις μας βάσει MiCA και ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (EMI) παρέχουν την αξιόπιστη βάση για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αξιοποιήσει υποδομές για συναλλαγές σε ευρώ.»