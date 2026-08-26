Χρηματιστήριο: Προσπάθεια για νέα υψηλά

Κοντά στα νέα πολυετή υψηλά που σημείωσε χθες παραμένει ο Γενικός Δείκτης. Ξεχωρίζει στον FTSE Large Cap η άνοδος των ΔΕΗ και Τιτάν.

Upd. 13:26

Έως τις 2.670 μονάδες ενισχύεται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά τα νέα πολυετή υψηλά που σημείωσε χθες, σε μια πρώτη απόπειρα ανοδικής διαφυγής από τη ζώνη συσσώρευσης στην οποία κινείτο από τις αρχές Αυγούστου.

Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένη, μετά τη νέα διπλωματική πρόοδο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις συνομιλίες για ένα προσωρινό πλαίσιο διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο περιλαμβάνει πρόταση για έναν «προσωρινό κοινό θαλάσσιο διάδρομο», καθώς και προσπάθειες εκκαθάρισης ναρκών. Στο μεταξύ, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών διεύρυνε τις κυρώσεις κατά του δικτύου εμπορίας ιρανικού πετρελαίου, στοχεύοντας οντότητες στο Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελβετία.

Στο κάδρο των αγορών μπαίνει και ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Καναδά, που κλιμακώθηκε περαιτέρω. Ο Καναδάς ανακοίνωσε ανταποδοτικούς δασμούς έως 50% σε περισσότερα από 700 αμερικανικά προϊόντα, με ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου. Ξένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι η κλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις βαθιά ενοποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες της Βόρειας Αμερικής.

Στο μεταξύ, η τιμή του Brent έχασε χθες σχεδόν 4%, κλείνοντας κάτω από τα 90 δολάρια για πρώτη φορά σε διάστημα άνω της μίας εβδομάδας, ενώ σήμερα υποχωρεί εκ νέου, προς τα 85 δολάρια το βαρέλι.

Για σήμερα, αναμένονται με ενδιαφέρον το βράδυ τα αποτελέσματα της Nvidia, αλλά και μια σειρά μακροοικονομικών στοιχείων στις ΗΠΑ για το προσωπικό εισόδημα και τις προσωπικές δαπάνες, καθώς και ο δείκτης τιμών PCE. Θα δημοσιευθεί επίσης, μεταξύ άλλων, η νέα εκτίμηση για τον ετησιοποιημένο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο,

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται με μικτά πρόσημα, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,21%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο +0,41% και τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί 0,11%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.665,23 μονάδες με άνοδο 0,44%.

Σε ήπια θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,15% στις 3.104,21 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Τρ. Πειραιώς, ενισχυμένη 1,44% στα 10,24 ευρώ, και ακολουθούν οι Alpha Bank (+0,31%) και Optima Bank (+0,25%), ενώ αμετάβλητη παραμένει η Τράπεζα Κύπρου. Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Eurobank (-0,76%) και ακολουθούν οι CrediaBank (-0,39%) και Εθνική (-0,09%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,2:1 με 62 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 50 σε αρνητικό και 38 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 93.24 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13,77 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η ΔΕΗ, ενισχυμένη 3,07% στα 23,52 ευρώ, και ακολουθούν η Τιτάν (+2,32%) στα 53 ευρώ και η Coca-Cola HBC (+1,30%). Ανοδικά κινούνται επίσης οι Helleniq Energy (+0,86%), Aktor (+0,77%), Aegean (+0,50%), ΟΤΕ (+0,10%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,04%).

Στον αντίποδα, βρίσκεται η Metlen (-0,82%) και ακολουθούν οι Allwyn (-0,76%), ElvalHalcor (-0,52%), Jumbo (-0,46%), ΔΑΑ (-0,38%), Cenergy (-0,35%), Motor Oil (-0,25%), Viohalco και Lamda Development (-0,23%) και ΕΥΔΑΠ (-0,16%).