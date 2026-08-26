Εφορία: Οι 4 εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν έως το τέλος του 2026

Αναδρομικά, τεκμήρια, δηλώσεις αποβιωσάντων και κατοίκων εξωτερικού στους ανοιχτούς λογαριασμούς. Οι προθεσμίες, οι δόσεις και οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τέσσερις φορολογικές εκκρεμότητες θα πρέπει να κλείσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χιλιάδες φορολογούμενοι. Στο επίκεντρο βρίσκονται αναδρομικά ποσά που εισπράχθηκαν το 2025, γονικές παροχές χρημάτων για την κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων καθώς και οι δηλώσεις όσων μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό.

Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις «τρέχουν» ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με την 31η Δεκεμβρίου 2026 να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την τακτοποίησή τους.

Οι τέσσερις εκκρεμότητες

Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του 2026, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κλείσουν τις εξής υποχρεώσεις:

1. Αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αυτά ανάγονται, έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τις απαραίτητες τροποποιητικές δηλώσεις.

Για τα αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, με ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος στο οποίο αφορούν τα ποσά. Ο φορολογούμενος εισέρχεται στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει το αντίστοιχο έτος.

Για παράδειγμα, εάν τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025 αφορούν το φορολογικό έτος 2023, θα πρέπει να επιλεγεί ως έτος υποβολής δήλωσης το 2024 και στη συνέχεια η επιλογή «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Οι σχετικοί κωδικοί εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά και ο φορολογούμενος θα πρέπει να προχωρήσει στην οριστική υποβολή της δήλωσης έως το τέλος του έτους.

Φόρος και δόσεις

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Ο πρόσθετος φόρος που θα προκύψει μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιανουαρίου 2027 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση και να καταβληθεί σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται μεγαλύτερη διευκόλυνση, καθώς έχουν τη δυνατότητα, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης στην Εφορία, να εξοφλήσουν την οφειλή που προκύπτει από αναδρομικά σε έως 48 μηνιαίες δόσεις. Στις εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά που υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

2. Κάλυψη τεκμηρίων με γονικές παροχές

Προθεσμία έως το τέλος του έτους έχουν και οι φορολογούμενοι που θέλουν να χρησιμοποιήσουν χρηματικές γονικές παροχές για να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Για να ληφθούν υπόψη τα συγκεκριμένα ποσά για την κάλυψη των τεκμηρίων, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι σχετικές δηλώσεις γονικής παροχής.

3. Δηλώσεις αποβιωσάντων από τους κληρονόμους

Οι νόμιμοι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του αποβιώσαντος για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 έως και την ημερομηνία θανάτου.

Η υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων για το φορολογικό έτος 2025 πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά από τους νόμιμους κληρονόμους, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή «Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)».

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή είναι να έχει προηγουμένως ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων.

4. Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού

Στο φορολογικό ημερολόγιο του Δεκεμβρίου βρίσκονται και όσοι μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους εκτός Ελλάδας το προηγούμενο έτος. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.