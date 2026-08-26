ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Νέα αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα

Η Έλενα Ακρίτα θα αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Η Έλενα Ακρίτα θα αναλάβει τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, μετά την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

«Σήμερα, μετά από τη συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, κάναμε την επιλογή για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής: την Έλενα Ακρίτα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια για τη μαχητική και δραστήρια συνάδελφο του ελληνικού Κοινοβουλίου», τόνισε σε δήλωσή της η κα Δούρου.

«Έχουμε τη βεβαιότητα ότι σε μια περίοδο που η Βουλή δοκιμάζεται από συμπεριφορές που οδηγούν στην απαξίωση του κοινοβουλευτικού έργου και της Δημοκρατίας, η Έλενα Ακρίτα μπορεί να εισφέρει πολλά. Έλενα, σιδεροκέφαλη!» κατέληξε από το περιστύλιο της Βουλής.