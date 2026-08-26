Ουγγαρία: «Aπειλή για την Ευρώπη και τη διεθνή τάξη η Ρωσία»

«Η Ουγγαρία καταδικάζει τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας και υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της».

Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας χαρακτήρισε τη Ρωσία «απειλή», μια ρήξη με τη φιλορωσική εξωτερική πολιτική της χώρας υπό τον επί χρόνια πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν. Ο χαρακτηρισμός αυτός εμφανίζεται σε έγγραφο που παρουσιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, το οποίο υπογράφει ο πρωθυπουργός Πίτερ Μάγιαρ.

«Η Ουγγαρία καταδικάζει τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας και υποστηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της», αναφέρει το έγγραφο. Επίσης υπογραμμίζει ότι η Ουγγαρία αναγνωρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα. «Η συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί απειλή για την Ουγγαρία, την Ευρώπη και τη διεθνή τάξη», σημειώνει το έγγραφο.

Η Βουδαπέστη υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται με στόχο τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων «για ειρήνη με διάρκεια και μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία. Στη διάρκεια των 16 ετών που βρισκόταν στην πρωθυπουργία ο Ορμπάν η Ουγγαρία ήγειρε εμπόδια στην επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας ή ασκούσε πιέσεις ώστε αυτές να είναι λιγότερο αυστηρές. Η στάση της χώρας είχε προκαλέσει τις έντονες επικρίσεις της ΕΕ.

Αφού εξελέγη πρωθυπουργός ο Μάγιαρ ανακοίνωσε αμέσως αλλαγές στην εξωτερική πολιτική. Η κεντροδεξιά κυβέρνησή του επέτρεψε τον Ιούνιο την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξή της Ουκρανίας στην ΕΕ, στις οποίες ο Όρμπαν ασκούσε βέτο επί δύο χρόνια. Εξάλλου η Βουδαπέστη είχε διμερείς συνομιλίες με το Κίεβο στη διάρκεια των οποίων επιλύθηκαν πολλά από τα ζητήματα που αμαύρωναν τις σχέσεις τους,

Μεταξύ των θεμάτων, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην ουκρανική μεθοριακή περιοχή της Υπερκαρπαθίας. Ωστόσο, αντίθετα με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, η Ουγγαρία αρνείται να προσφέρει η ίδια στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Μάγιαρ είναι επίσης αντίθετη σε μια γρήγορη ενταξιακή διαδικασία για το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ