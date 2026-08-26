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Πυροσβεστικό Σώμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη 26 Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών

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Πυροσβεστικό Σώμα: Προκήρυξη για την πρόσληψη 26 Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών
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Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ανά την ελληνική επικράτεια.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη είκοσι έξι (26) ιδιωτών ως πυροσβεστικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων, κατηγοριών Πλοηγών Κυβερνητών και Πλοηγών Μηχανικών, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, προκηρύσσονται συνολικά είκοσι έξι (26) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • Πέντε (5) θέσεις Πλοηγών Κυβερνητών (Αξιωματικοί)
  • Πέντε (5) θέσεις Πλοηγών Μηχανικών (Αξιωματικοί)
  • Δεκαέξι (16) θέσεις Πλοηγών Μηχανικών (χαμηλόβαθμο προσωπικό)

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα στελεχώσουν την Υπηρεσία Πλωτών Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος και Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λιμένων ανά την ελληνική επικράτεια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα και κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία συμμετοχής.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

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