Πυρκαγιές: Ζημιές έως 19,1 δισ. ευρώ φέτος σε Ελλάδα, Ισπανία και Γαλλία

Η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, με δυνητικά «σοβαρές» συνέπειες για την ήπειρο.

Καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει το πέμπτο κύμα καύσωνα φέτος, η Swiss Re προειδοποιεί για εκτεταμένες συνέπειες από τη χρόνια ζέστη που απειλεί την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Swiss Re Institute, αν και ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Ευρώπη «θεωρείται μέτριος», η αύξηση της δραστηριότητας των πυρκαγιών χρήζει μεγαλύτερης προσοχής, καθώς οι συνθήκες που τις ευνοούν είναι πιθανό να γίνουν πιο συχνές.

Σύμφωνα με τον Balz Grollimund, επικεφαλής του τμήματος καταστροφών της Swiss Re, «οι πρόσφατες πυρκαγιές στην Ευρώπη υπογραμμίζουν πώς οι θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες καθιστούν τις μεγάλες πυρκαγιές πιο πιθανές -και με περισσότερα σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές στις εκτεθειμένες περιοχές- πιο δαπανηρές».

Η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο, με δυνητικά «σοβαρές» συνέπειες για την ήπειρο. Η Ευρώπη βιώνει πλέον περισσότερες ζεστές ημέρες σε ποσοστό 64%.

Παρά το γεγονός ότι οι ζημιές που συνδέονται με φυσικές καταστροφές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 μειώθηκαν -η Swiss Re τις υπολογίζει στα 42 δισ. δολάρια-, η ασφαλιστική επισημαίνει πως δεν είναι ενδεικτικό και πως η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική.

Τα σχόλια της Swiss Re έρχονται μετά από αντίστοιχη έκθεση της Munich Re AG τον περασμένο μήνα, στην οποία προειδοποιούσε για το «επικίνδυνο μείγμα» που θέτουν το Ελ Νίνιο και η υπερθέρμανση του πλανήτη, αναδεικνύοντας ότι ο ασφαλιστικός κλάδος προετοιμάζεται για μια νέα εποχή κινδύνου.

Ζημιές 19,1 δισ. ευρώ φέτος

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της AccuWeather, οι ζημιές από τις πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα υπολογίζονται από 15,6 δισ. έως και 19,1 δισ. ευρώ, έχοντας κάψει πάλω από μισό εκατομμύριο εκτάρια (1,3 εκατ. στρέμματα) κατά τη διάρκεια του 2026. Μάλιστα, η πλειονότητα των πυρκαγιών εκδηλώθηκε μετά τα τέλη Ιουνίου, ενώ η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Επικίνδυνες πυρκαγιές έχουν καταστρέψει μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας. Έχουν τροφοδοτηθεί από ακραία, πρωτοφανή ζέστη και παρατεταμένη ξηρασία. Οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέρα ​​από τις περιοχές που έχουν πληγεί άμεσα από τις πυρκαγιές», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος του AccuWeather, Τζόναθαν Πόρτερ.

«Αυτές οι συνθήκες απειλούν ζωές και μέσα διαβίωσης, μειώνουν την παραγωγή καλλιεργειών και δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία λόγω του καπνού και της κακής ποιότητας του αέρα. Οι οικονομικές συνέπειες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αυξάνονται καθώς η περίοδος των πυρκαγιών συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη».

Σημειώνεται πως πέρα ​​από τις ζημιές σε περιουσίες, οι πυρκαγιές μπορούν να δημιουργήσουν εκτεταμένες και δυνητικά μακροχρόνιες οικονομικές συνέπειες. Η εκτίμηση της AccuWeather λαμβάνει υπόψη τις ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, οχήματα, καλλιέργειες, αμπελώνες, δάση, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υποδομές. Περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα πυρόσβεσης και αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης, τις εκκενώσεις, την προσωρινή στέγαση, την απομάκρυνση συντριμμιών, την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τις διακοπές λειτουργίας των επιχειρήσεων, τις απώλειες από τον τουρισμό και τις αναμενόμενες ασφαλιστικές απαιτήσεις.