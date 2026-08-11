Nvidia: Η ανάπτυξη της ΤΝ μπαίνει στο στόχαστρο της Wall Street με «όχημα» 500 δισ. δολαρίων

Η Nvidia επιδιώκει να μετατρέψει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στην πιο πρόσφατη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων της Wall Street, υπογράφοντας μνημόνιο συνεργασίας με έξι κολοσσούς.

Σε μια κίνηση που φέρνει πιο κοντά την τεχνολογία και τις αγορές κεφαλαίου, η Nvidia επιδιώκει να μετατρέψει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της στην πιο πρόσφατη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων της Wall Street. Η εταιρεία συνεργάζεται με έξι μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο μιας χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας ύψους έως και 500 δισ. δολαρίων, με στόχο η υπολογιστική υποδομή να αντιμετωπίζεται με τρόπο αντίστοιχο με τα εμπορικά ακίνητα, τους δρόμους με διόδια και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για τη λήψη δανείων.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται έξι κολοσσοί του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Συγκεκριμένα, η Nvidia υπέγραψε μνημόνια συνεργασίας με τις Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs και KKR για τη δημιουργία πλατφορμών χρηματοδότησης. Όπως δήλωσε η εταιρεία, οι συμφωνίες θα «δημιουργήσουν ειδικά κεφάλαια σημαντικής κλίμακας με ελκυστικά επιτόκια» για τους πελάτες της.

Την έκταση της πιθανής χρηματοδότησης ανέδειξε ο ίδιος ο Jensen Huang. Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia δήλωσε στο X ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει έως και 125 δισ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των δυνητικών συναλλαγών.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI αυξάνεται με εκρηκτικούς ρυθμούς. Κυβερνήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και νεοσύστατες εταιρείες ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων που θα μπορούν να υποστηρίξουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, προσελκύοντας παράλληλα το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών.

Οι επενδύσεις στον κλάδο αναμένεται, μάλιστα, να συνεχίσουν να αυξάνονται. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν διαμηνύσει ότι οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να επιβραδυνθούν, με τις συνολικές δαπάνες να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 730 δισ. δολάρια φέτος.

Με τη νέα πρωτοβουλία, η Nvidia επιδιώκει να διευρύνει την πρόσβαση σε υποδομές που βασίζονται στην τεχνολογία της. Στόχος είναι να δοθεί πρόσβαση σε πρωτοπόρους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και παρόχους υπηρεσιών cloud, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται επενδυτικές ευκαιρίες μακροπρόθεσμου ορίζοντα, συνδεδεμένες με τη χρήση των υποδομών, για μεγάλους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και εταιρείες ιδιωτικού κεφαλαίου.

Για τη Nvidia, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί μια νέα αγορά γύρω από την υπολογιστική υποδομή. «Αυτές οι πλατφόρμες χρηματοδότησης θα βοηθήσουν τους πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε σπάνια υπολογιστική ισχύ σε μεγάλη κλίμακα και να δημιουργήσουν τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης που θα τροφοδοτήσουν κάθε κλάδο και χώρα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Huang.