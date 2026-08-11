Ευρωαγορές: Μικτά πρόσημα με το βλέμμα σε Μέση Ανατολή - Προς νέο υψηλό ο Stoxx 600

Με μικτά πρόσημα υποδέχονται τη συνεδρίαση της Τρίτης οι βασικοί δείκτες στα ταμπλό των ευρωαγορών, με τον Stoxx 600 να ενισχύεται ήπια στις 661,11 μονάδες, οδεύοντας προς νέο ιστορικό υψηλό.

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις γύρω από την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, περιμένουν να δουν αν οι ΗΠΑ και το Ιράν θα καταφέρουν να συμφωνήσουν σε μια ευρύτερη λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Υπό αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται ήπια 0,10% στις 661,11 μονάδες, οδεύοντας προς νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Εuro Stoxx 50 ανεβαίνει 0,13% στις 6.544 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,13% στις 26.323 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει οριακά 0,03% στις 8.723 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,08% στις 10.853 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ανεβαίνει 0,25% στις 53.799 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 καταγράφει κέρδη 0,31% στις 20.241 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς «ξεθωριάζουν» οι ελπίδες για μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Ορμούζ. Αυτή την ώρα το αργό Brent υποχωρεί 10 σεντς, ή 0,11%, στα 87,62 δολάρια το βαρέλι. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσιγκτον είχε υποστηρίξει ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Το στενό του Ορμούζ, πλέον το σημαντικότερο διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται «όλους» τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμειναν το σαββατοκύριακο οι Φρουροί της Επανάστασης, μοιάζοντας να διαγράφουν όποιες ελπίδες υπήρχαν για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης.

Εηάλλου, οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη δεδομένα, με τις ανακοινώσεις για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) για την Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο να ανακοινώνονται σε λίγες ημέρες.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας με μικρές απώλειες, με την αγορά να αναμένει με ενδιαφέρον τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη. Ειδικότερα, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος μπαίνουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες, τα οποία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Tην Τετάρτη αναμένεται η μέτρηση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ και την Πέμπτη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

Μικτά πρόσημα στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού

Με μικτά πρόσημα στα ταμπλό ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση τα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού. Αναλυτικότερα ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε κέρδη 0,73%, ενώ ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ενισχύθηκε κατά 0,19%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολίσθησε 1,03% και ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας απώλεσε 0,79%.

Το ιαπωνικό χρηματιστήριο, ωστόσο, παρέμεινε κλειστό λόγω τοπικής αργίας.