Copernicus: Οι θάλασσες έσπασαν κάθε ρεκόρ θερμοκρασίας τον Ιούλιο - Από τους καύσωνες έως το κόστος για την οικονομία

Τα στοιχεία του Copernicus δείχνουν ότι η υπερθέρμανση των ωκεανών εντείνει καύσωνες, ξηρασία, πυρκαγιές και τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη.

Οι διαδοχικοί καύσωνες που έπληξαν την Ευρώπη από τις αρχές του καλοκαιριού, οι μεγάλες πυρκαγιές στη Μεσόγειο και η παρατεταμένη ξηρασία σε πολλές χώρες συνοδεύτηκαν από ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ, αυτή τη φορά στη θάλασσα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Copernicus, ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ για τις επιφανειακές θερμοκρασίες της θάλασσας εκτός των πολικών περιοχών, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η συσσώρευση θερμότητας στους ωκεανούς επηρεάζει πλέον όλο και περισσότερο την εξέλιξη των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη.

Οι ωκεανοί αποτελούν το μεγαλύτερο «αποθετήριο» θερμότητας του πλανήτη, απορροφώντας περισσότερο από το 90% της επιπλέον ενέργειας που δημιουργεί η υπερθέρμανση του κλίματος. Όταν όμως η θερμότητα αυτή παραμένει για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην επιφάνεια της θάλασσας, δεν επηρεάζει μόνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Μεταβάλλει την κυκλοφορία της ατμόσφαιρας, αυξάνει την υγρασία και την ενέργεια της ατμόσφαιρας, ενισχύει την παραμονή αντικυκλωνικών συστημάτων και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν παρατεταμένους καύσωνες και εκτεταμένες ξηρασίες.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από το νέο Climate Bulletin του Copernicus, το οποίο καταγράφει ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ στις θερμοκρασίες της θάλασσας. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στις περιοχές εκτός των πολικών ζωνών ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για μήνα Ιούλιο, ξεπερνώντας ακόμη και το ιστορικό ρεκόρ του 2023. Παράλληλα, στον βορειοανατολικό Ατλαντικό και στη δυτική Μεσόγειο καταγράφηκαν εκτεταμένοι θαλάσσιοι καύσωνες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν για εβδομάδες αρκετούς βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές.

Η θέρμανση των θαλασσών γίνεται πλέον ο πολλαπλασιαστής των ακραίων φαινομένων

Τα στοιχεία του Ιουλίου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο επεισόδιο. Ολόκληρο το καλοκαίρι του 2026 χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή διάρκεια και επιμονή της ζέστης. Η δυτική Ευρώπη κατέγραψε το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου από τότε που υπάρχουν μετρήσεις, ενώ η παρατεταμένη ανομβρία άφησε μεγάλα τμήματα της ηπείρου με εξαιρετικά χαμηλή εδαφική υγρασία.

Όταν το έδαφος στεγνώνει, μειώνεται δραστικά η φυσική ψύξη μέσω της εξάτμισης. Έτσι, όλο και μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ενέργειας μετατρέπεται απευθείας σε θερμότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τους καύσωνες. Οι επιστήμονες περιγράφουν πλέον αυτόν τον μηχανισμό ως έναν αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο, στον οποίο η θερμή θάλασσα, η ξηρασία και η υψηλή θερμοκρασία αλληλοενισχύονται.

Το κόστος της κλιματικής αλλαγής

Τα ευρήματα του Copernicus επιβεβαιώνονται από μια σειρά πρόσφατων ευρωπαϊκών μελετών, οι οποίες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή ότι η συσσώρευση θερμότητας στις θάλασσες, οι παρατεταμένοι καύσωνες και η ξηρασία δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ακραία φαινόμενα, αλλά έναν αλληλοτροφοδοτούμενο μηχανισμό με σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αναλύσεις του ECMWF δείχνουν ότι η συνεχής αύξηση της θερμικής ενέργειας που αποθηκεύεται στους ωκεανούς αποτελεί βασικό παράγοντα για την ολοένα συχνότερη εμφάνιση θαλάσσιων καυσώνων, ιδιαίτερα στον Ατλαντικό και τη Μεσόγειο, οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διάρκεια και την ένταση των επεισοδίων ακραίας ζέστης στην Ευρώπη.

Αντίστοιχα, νέα μελέτη του CMCC European Institute on Economics υποστηρίζει ότι οι οικονομικές συνέπειες των πολυετών ξηρασιών υποεκτιμώνται συστηματικά, καθώς οι περισσότερες αναλύσεις καταγράφουν μόνο τις άμεσες ζημιές. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η μεγάλη ξηρασία της περιόδου 2015 - 2018 στην Ευρώπη κόστισε συνολικά περίπου 439 δισ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες άμεσες απώλειες να καταγράφονται στη γεωργία, αλλά τις πιο επίμονες επιπτώσεις να εμφανίζονται στη μεταποίηση, τις κατασκευές και την παραγωγικότητα της οικονομίας, οι οποίες συνέχισαν να επηρεάζονται ακόμη και μετά την επιστροφή των βροχοπτώσεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το φετινό καλοκαίρι δείχνουν ότι η τάση αυτή όχι μόνο συνεχίζεται αλλά εντείνεται. Ο καύσωνας του Ιουνίου προκάλεσε απώλειες περίπου 2 δισ. ευρώ στις καλλιέργειες σιτηρών της Ευρώπης, με την παραγωγή να μειώνεται κατά περίπου 9 εκατ. τόνους, ενώ η παρατεταμένη ξηρασία περιόρισε τη στάθμη μεγάλων ποταμών όπως ο Ρήνος και ο Δούναβης, δημιουργώντας προβλήματα στις μεταφορές και στην ενεργειακή παραγωγή. Σε αρκετές χώρες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αναγκάστηκαν να μειώσουν ή να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης νερού για ψύξη, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις των καλλιεργειών εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται πλέον και σε μακροοικονομικές εκτιμήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Triodos Bank, εάν οι ακραίοι καύσωνες και η ξηρασία συνεχιστούν με την ίδια ένταση, οι επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και στις βασικές οικονομικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να αφαιρέσουν έως και 1% από το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο 2026, δηλαδή περίπου 180 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων, των προβλημάτων στις μεταφορές, στην ενέργεια και στη γεωργία.

Τι δείχνουν τα δεδομένα για την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο

Η Ελλάδα βρίσκεται στην «καρδιά» μιας από τις ταχύτερα θερμαινόμενες περιοχές του πλανήτη. Σύμφωνα με το δίκτυο επιστημόνων MedECC, η Ανατολική Μεσόγειος θερμαίνεται περίπου 20% ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που εξηγεί γιατί τα επεισόδια θαλάσσιων καυσώνων γίνονται ολοένα συχνότερα και μεγαλύτερης διάρκειας. Την ίδια εικόνα καταγράφουν και οι δορυφορικές αναλύσεις υψηλής ανάλυσης για την περίοδο 2008 - 2024, οι οποίες δείχνουν ότι η θερμοκρασία της επιφάνειας του Αιγαίου αυξάνεται κατά μέσο όρο περίπου 0,67°C ανά δεκαετία, ενώ σε τμήματα του Βόρειου Αιγαίου ο ρυθμός ξεπερνά ακόμη και τον 1°C ανά δεκαετία, κατατάσσοντας την περιοχή στα σημαντικότερα «hotspots» της Μεσογείου.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται πλέον και στις ετήσιες εκθέσεις του Copernicus. Τα τελευταία τρία χρόνια η Μεσόγειος έχει καταγράψει τουλάχιστον ένα επεισόδιο έντονου θαλάσσιου καύσωνα κάθε καλοκαίρι, ενώ μόνο το 2025 το 86% των ευρωπαϊκών θαλασσών βίωσε τουλάχιστον μία ημέρα θαλάσσιου καύσωνα, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Το 2026 η συσσώρευση θερμότητας ξεκίνησε ακόμη νωρίτερα, καθώς ήδη από τα τέλη Ιουνίου οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της Μεσογείου παρουσίαζαν τοπικά αποκλίσεις που έφθαναν ακόμη και τους 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κλιματικές τιμές αναφοράς, προαναγγέλλοντας το ιστορικό ρεκόρ του Ιουλίου.

Οι επιπτώσεις εκτείνονται πλέον και στην ελληνική οικονομία. Στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, η κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους μακροπρόθεσμους κινδύνους για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, με ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις από τους καύσωνες, τις πυρκαγιές, την ξηρασία και τη λειψυδρία. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της ΕΕ με τις υψηλότερες ανάγκες επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερα σε έργα διαχείρισης υδάτων και ανθεκτικότητας των υποδομών.

Την ίδια στιγμή, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, προειδοποιεί όμως ότι η συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων αυξάνει τους κινδύνους για τον τουρισμό, τη γεωργία, τις μεταφορές και τις δημόσιες υποδομές, καθιστώντας την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας.