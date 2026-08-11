Κολομβία: Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία.

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, με νεότερο --ακόμη προκαταρκτικό-- απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 132 (...) και καταμετρούμε πάνω από 570 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Asocapitales, οργάνωση την οποία ίδρυσαν οι κυριότερες πόλεις της Κολομβίας προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους για διάφορα ζητήματα.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που ανακοινώθηκε από τον νέο πρόεδρο της χώρας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, έκανε λόγο για 111 νεκρούς και 87 τραυματίες χθες βράδυ, μετά τον σεισμό 7,4 βαθμών που έπληξε το πρωί την Τσοκό, φτωχή νομαρχία στα παράλια της Κολομβίας στον Ειρηνικό ωκεανό.

Μαρτυρίες

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών καταγράφτηκε χθες το πρωί (τοπική ώρα) στον νομό Τσοκό, φτωχή περιοχή με ακτές στον Ειρηνικό ωκεανό, προκαλώντας πανικό σε μεγάλες πόλεις στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Βγήκα τρέχοντας στον δρόμο χωρίς τίποτα, υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι» έξω, κάποιοι από τους οποίους «προσεύχονταν», είπε ο Χουλιάν Πένια, οδοντίατρος που ζει στην Κιβδό, την πρωτεύουσα της Τσοκό (δυτικά).

Así colapsó parte del Hospital Universitario de Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo. #Colombia #Terremoto pic.twitter.com/1q3VRRUVzH — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 10, 2026

Στην Κάλι (νοτιοδυτικά), ανάμεσα στις πόλεις που υπέστησαν τις πιο σοβαρές ζημιές, επαγγελματίες και εθελοντές διασώστες σήκωναν χαλάσματα με γυμνά χέρια, αναζητώντας ενδείξεις ζωής.

Ο Νέλσον Μορένο πήγε με την ελπίδα να μπορέσει να σώσει φίλη του παγιδευμένη στα συντρίμμια συγκροτήματος δυο πενταώροφων πολυκατοικιών. Ο πατέρας της φίλης του και το μικρό παιδί της νεαρής βρέθηκαν -- με τραύματα, αλλά στη ζωή.

«Τώρα χρειαζόμαστε φακούς και (προστατευτικά) γυαλιά» για τη σκόνη, καθώς η επιχείρηση έρευνας επρόκειτο να συνεχιστεί όλη νύχτα, είπε, έχοντας γύρω του εκατοντάδες άλλους εθελοντές.

Διασώστες σχημάτιζαν ανθρώπινες αλυσίδες για να απομακρύνουν συντρίμμια, ενώ αυτοί στην πρώτη γραμμή εργάζονταν χρησιμοποιώντας σκαπάνες και στοιχειώδη εργαλεία.

Ο νέος πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, κήρυξε χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι υποσχέθηκε συντονισμένες επιχειρήσεις διάσωσης.

Ως το απόγευμα, οι σεισμογράφοι είχαν καταγράψει 47 μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με την κολομβιανή γεωλογική υπηρεσία.

«Απελπισμένοι»

Ο αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε νεότερο επίσημο απολογισμό των θυμάτων σε εθνική κλίμακα, κάνοντας λόγο για 111 νεκρούς, 87 τραυματίες, κάπου 1.500 ακίνητα που υπέστησαν ζημιές και 61 κτίρια που κατέρρευσαν.

Έξι αεροδρόμια στο δυτικό τμήμα της χώρας ενημέρωσαν πως οι υποδομές τους υπέστησαν ζημιές κι ανακοίνωσαν πως αναστέλλουν τις εμπορικές πτήσεις.

Το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στην Τσοκό, όπου έχουν καταγραφτεί 13 θάνατοι, με βάση τα μέχρι στιγμής επίσημα δεδομένα.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Ο Γουίλμερ Κουέστα, φοιτητής νομικής που πήγε να βοηθήσει ανθρώπους θαμμένους στα συντρίμμια, αφηγήθηκε πως είδε «κόσμο να έχει βγει έξω γυμνός, να πηδάει από μπαλκόνια σε ύψος, από τον δεύτερο όροφο», κατοίκους που ήταν «απελπισμένοι».

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια επισκέφτηκε μέσα στην ημέρα στην Τσοκό και ανήγγειλε πως επρόκειτο να μεταβεί αργότερα στην Κάλι, την τρίτη πόλη της χώρας.

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν βοήθεια 15,5 εκατ. δολαρίων

Η διπλωματία των ΗΠΑ υποσχέθηκε χθες Δευτέρα τη χορήγηση βοήθειας 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που υποστηρίζει τον νέο πρόεδρο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της λεγόμενης σκληρής δεξιάς που ανέλαβε την εξουσία τρεις ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε ότι η βοήθεια θα επιτρέψει να διατεθούν σε σεισμοπαθείς σκηνές, τρόφιμα, μέτρα προστασίας, καθώς και να αποτιμηθούν οι ζημιές της «καταστροφικής» σεισμικής δόνησης, σημείωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω X.

Την ίδια ώρα, δηλώσεις αλληλεγγύης άρχισαν να φτάνουν από όλο τον κόσμο.

Οι κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Γαλλίας -και της Ελλάδας- εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην Κολομβία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί τους δορυφόρους της υπηρεσίας Κοπέρνικος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

«Δύσκολη κατάσταση»

Στην Περέιρα, στην τουριστική «περιοχή του καφέ», που είχε ήδη χτυπηθεί από ισχυρό σεισμό το 1999 με σχεδόν 1.200 νεκρούς, επιβεβαιώθηκαν ήδη δεκάδες θάνατοι.

Η πόλη ζει «ιστορική, δύσκολη κατάσταση (...) ορισμένα κέντρα υγείας έχουν κατακλυστεί» από τραυματίες, είπε στον Τύπο ο δήμαρχος Μαουρίσιο Σαλασάρ, με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

Στην κοντινή Μανισάλες, περίπου 50 χιλιόμετρα από εκεί, ένας από τους τέσσερις πύργους του καθεδρικού ναού στην πλατεία Μπολίβαρ κατέρρευσε.

Στην Κάλι ισοπεδώθηκαν τουλάχιστον 20 κτίρια, κατά τις αρχές.

«Ήρθε πολύς κόσμος, με εξοπλισμό, τρόφιμα, για να βοηθήσει τους πυροσβέστες», είπε ο Αντρές Φελίπε Μεχία, εθελοντής διασώστης.

Στην πρωτεύουσα Μπογοτά κάτοικοι, μερικοί ακόμη με τις πιτζάμες, βγήκαν ανάστατοι από τα σπίτια τους χθες το πρωί, προτού ξαναμπούν: δεν διαπιστώθηκαν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα -- αυτή η τελευταία ακόμη μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ