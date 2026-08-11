O Τραμπ υπερασπίζεται τον Ινφαντίνο ενώ το «χάσμα» FIFA-UEFA μεγαλώνει

Την υποστήριξή του στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο προσέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω ενός κύματος αντιδράσεων που φουντώνει μέρα με τη μέρα και απειλεί την ηγετική του θέση.

Την υποστήριξή του στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο προσέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω ενός κύματος αντιδράσεων που φουντώνει μέρα με τη μέρα και απειλεί την ηγετική του θέση.

«Η FIFA θα κάνει ένα τρομερό λάθος αν, για οποιονδήποτε λόγο, σκεφτεί καν να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο», αναφέρει ο Τραμπ σε χθεσινή ανάρτησή του στο Truth Social. Επαίνεσε τον Ινφαντίνο για την προεδρία του «του πιο επιτυχημένου Παγκοσμίου Κυπέλλου που παρουσιάστηκε ποτέ, τέσσερις φορές».

Ο Ινφαντίνο έχει αντιμετωπίσει έντονη κριτική από δεκάδες χώρες-μέλη της FIFA και μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά το αποτυχημένο σχέδιό του να πουλήσει μερίδιο των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε επενδυτικά κεφάλαια, σε ένα deal επάνω στο οποίο δούλευε με την βοήθεια της JPMorgan, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Έχει επίσης εξασφαλίσει την υποστήριξη του Τραμπ ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, συμπεριλαμβανομένης της απονομής του πρώτου Βραβείου Ειρήνης της FIFA. Ενώ το τουρνουά αντιμετώπισε κάποια προβλήματα από τους περιορισμούς βίζας της κυβέρνησης Τραμπ, ο Ινφαντίνο υποβάθμισε την κριτική προς τον πρόεδρο και τους δεσμούς τους. Το ζευγάρι ήταν μεταξύ των αξιωματούχων στο γήπεδο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κέρδισε η Ισπανία.

Η UEFA, τα μέλη της οποίας φιλοξενούν τα πλουσιότερα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ηγείται της προσπάθειας για την απομάκρυνση του Ινφαντίνο. Το ευρωπαϊκό διοικητικό όργανο, το οποίο περιλαμβάνει πέντε από τους έξι τελευταίους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξετάζει το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων τουρνουά της FIFA εάν ο Ινφαντίνο παραμείνει πρόεδρος. Οι επόμενες προεδρικές εκλογές της FIFA είναι τον Μάρτιο και ο Ινφαντίνο σχεδιάζει να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη τετραετή θητεία, την τελευταία που θα μπορούσε να υπηρετήσει.

Κλιμακώνοντας αυτή την πίεση, η UEFA έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για τη διεξαγωγή ανταγωνιστικών τουρνουά στη FIFA, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Αυτές οι συνομιλίες περιλαμβάνουν την Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και την CONCACAF, την ομοσπονδία που περιλαμβάνει τη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.

Αυτό θα μπορούσε να απειλήσει τα επικερδή τουρνουά της FIFA. Το Παγκόσμιο Κύπελλο απέφερε περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του 2026, ένα ρεκόρ. Στην ανάρτησή του τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι εάν ο Ινφαντίνο έφευγε, το Παγκόσμιο Κύπελλο «δεν θα είναι ποτέ ξανά τόσο επιτυχημένο ή κερδοφόρο!»

Το πρώτο μεγάλο τουρνουά που θα επηρεαστεί από οποιοδήποτε μποϊκοτάζ θα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2027 στη Βραζιλία, αν και υπάρχουν τουρνουά νέων που πρόκειται να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες.