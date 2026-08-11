Aλουμίνιο: Σε υψηλό επτά εβδομάδων με φόντο το Ορμούζ

Η υποχώρηση των προοπτικών για μία συμφωνία για το Ορμούζ έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες ότι θα υπάρξουν παρατεταμένοι περιορισμοί στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Άνοδο για έβδομη ημέρα σημειώνει το αλουμίνιο, καθώς η υποχώρηση των προοπτικών για μία γρήγορη συμφωνία για το άνοιγμα του Ορμούζ έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες ότι θα υπάρξουν παρατεταμένοι περιορισμοί στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Λονδίνο ενισχύθηκαν έως και 1% στο υψηλότερο επίπεδο από τις 23 Ιουνίου, παίρνοντας ώθηση από την στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε χθες νέες απαιτήσεις προς το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν από την Τεχεράνη. Οι όροι, οι οποίοι ενδέχεται να απορριφθούν από το Ιράν, ακολούθησαν τα αιτήματα του Ιράν που επανέλαβε τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών για τον τερματισμός της σύγκρουσης αλλά και το άνοιγμα του Ορμούζ.

Η πιο σκληρή στάση που έχουν υιοθετήσει και οι δύο πλευρές, δείχνει πως θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερος χρόνος για να υπάρξει συμφωνία, κάτι που περιορίζει τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των προμηθειών αλουμινίου, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα κυμαίνονται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η περιοχή αντιπροσώπευε περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου.

«Οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή δεν προχωρούν ομαλά, γεγονός που θα πρέπει να παρέχει κάποια στήριξη στις τιμές του αλουμινίου», δήλωσε ο Yan Weijun, επικεφαλής της έρευνας για μη σιδηρούχα μέταλλα στην κινεζική εταιρεία Xiamen C&D Inc.

Το αλουμίνιο σημείωσε άνοδο στις αρχές του πολέμου, πριν υποχωρήσει όταν ΗΠΑ και Ιράν ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια, οι τιμές συνέχισαν ανοδικά, κερδίζοντας περισσότερο από 8% από τα τέλη Ιουνίου, καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίστηκαν και οι επενδυτές περιόρισαν τα στοιχήματά τους σε αυξήσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, ένας συνδυασμός που τροφοδότησε ένα ευρύτερο ράλι στα βασικά μέταλλα.

Τα αποθέματα αλουμινίου στις αποθήκες του London Metal Exchange έχουν μειωθεί σταθερά φέτος και τώρα πλησιάζουν τους 250.000 τόνους, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 1990, παρά τις νέες προμήθειες από την Κίνα και την Ινδονησία.