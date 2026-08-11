Intel: «Σήκωσε» 20 δισ. δολ. από πώληση μετοχών για επενδύσεις στη τεχνητή νοημοσύνη

Το ποσό των 20 δισ. δολαρίων άντλησε η Intel μέσω μιας διευρυμένης πώλησης μετοχών, περίπου ένα τρίτο υψηλότερο από τον αρχικό στόχο που είχε θέσει όταν ανακοίνωσε τη συναλλαγή το πρωί της Δευτέρας.

Το ποσό των 20 δισ. δολαρίων άντλησε η Intel μέσω μιας διευρυμένης πώλησης μετοχών, περίπου ένα τρίτο υψηλότερο από τον αρχικό στόχο που είχε θέσει όταν ανακοίνωσε τη συναλλαγή το πρωί της Δευτέρας.

Ο αμερικανικός κολοσσός κατασκευής ημιαγωγών καθόρισε την τιμή της προσφοράς στα 95 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Αυτό αντιστοιχεί σε έκπτωση 6,5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής, σύμφωνα με υπολογισμούς του πρακτορείου ειδήσεων. Η πώληση μετοχών προσέλκυσε ζήτηση άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν στο Bloomberg πηγές με γνώση του θέματος.

Η επιτυχία της έκδοσης της Intel αποτελεί ένδειξη ότι η επενδυτική ζήτηση για μετοχές που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ισχυρή. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις κεφαλαίου στις αμερικανικές αγορές φέτος έχουν σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιηθεί από εταιρείες που επωφελούνται από την εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων στην AI.

Η Alphabet βρίσκεται και εκείνη στη διαδικασία άντλησης έως και 85 δισ. δολαρίων μέσω εκδόσεων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων πωλήσεων μετοχών στην αγορά και συμφωνιών συνδεδεμένων με μετοχές. Τα σχέδια άντλησης κεφαλαίων της Oracle περιλαμβάνουν επίσης πώληση μετοχών ύψους 20 δισ. δολαρίων.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης SK Hynix άντλησε 26,5 δισ. δολάρια στην πρώτη της έκδοση αμερικανικών αποθετηρίων τίτλων τη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε αμερικανικό χρηματιστήριο. Ο ανταγωνιστής της, η CXMT, άντλησε περίπου 9,9 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα μέσω μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς, η οποία ήταν κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ για την Κίνα, και στη συνέχεια έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία εισηγμένη στην ηπειρωτική Κίνα βάσει χρηματιστηριακής αξίας.

Προς ετήσιο ρεκόρ η μετοχή

Η μετοχή της Intel παρουσίασε μικρές μεταβολές στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, αφού είχε υποχωρήσει 4,1% στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Παρά την πτώση, η μετοχή καταγράφει άνοδο περίπου 164% από τις αρχές του έτους, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Lip-Bu Tan, έχει θέσει ως προτεραιότητα την εξυγίανση των οικονομικών της.

Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων από την αμερικανική κυβέρνηση αλλά και από ανταγωνιστές στον κλάδο των ημιαγωγών, όπως η Nvidia.

Η Intel ενισχύει τα ταμειακά της διαθέσιμα, επιδιώκοντας να διαδραματίσει πιο κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η επέκταση των data centers διεθνώς έχει ήδη ενισχύσει τη ζήτηση για τους γενικής χρήσης επεξεργαστές της εταιρείας. Ωστόσο, η Intel εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες στον άμεσο ανταγωνισμό με τη Nvidia και την Advanced Micro Devices στην αγορά επεξεργαστών ειδικά σχεδιασμένων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η εταιρεία χρειάζεται σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη του δικτύου εργοστασίων της, καθώς επιδιώκει να εξελιχθεί σε βασικό πάροχο υπηρεσιών παραγωγής ημιαγωγών για λογαριασμό τρίτων εταιρειών τεχνολογίας.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, τη διαδικασία της έκδοσης συντονίζουν οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Citigroup.