Καύσιμα: Νέος γύρος αυξήσεων από την Τρίτη - Τι δείχνουν οι τιμές σε βενζίνη και diesel

Η αγορά βλέπει τη ζήτηση να υποχωρεί σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο και εκτιμά ότι οι ανατιμήσεις θα αφορούν όλα τα καύσιμα κίνησης, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Για νέο κύμα αυξήσεων στις αντλίες θα πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζονται οι οδηγοί από την Τρίτη, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχει ήδη περάσει στις τιμές διυλιστηρίου.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι ανατιμήσεις θα αφορούν όλα τα καύσιμα κίνησης, μετά τη νέα άνοδο του Brent, το οποίο το απόγευμα της Δευτέρας διαμορφωνόταν λίγο πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τις προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν για την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

Τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης δείχνουν ότι ήδη οι μέσες πανελλαδικές τιμές κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,986 ευρώ/λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων στα 2,243 ευρώ/λίτρο, του diesel κίνησης στα 2,002 ευρώ/λίτρο και του υγραερίου κίνησης στα 0,963 ευρώ/λίτρο.

Σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα, προκύπτει αποκλιμάκωση στις μέσες πανελλαδικές τιμές. Τότε η αμόλυβδη 95 οκτανίων βρισκόταν στα 2,023 ευρώ/λίτρο, η 100άρα στα 2,259 ευρώ, το diesel κίνησης στα 2,068 ευρώ και το υγραέριο στα 0,976 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε περίπου μία εβδομάδα η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης υποχώρησε κατά περίπου 3,7 λεπτά το λίτρο, ενώ στο diesel η μείωση έφθασε περίπου τα 6,6 λεπτά. Ωστόσο, η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ανακόψει αυτή την αποκλιμάκωση.

Οι διεθνείς εξελίξεις ανεβάζουν ξανά το κόστος

Η αγορά πετρελαίου άλλαξε εκ νέου κατεύθυνση τη Δευτέρα. Μετά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, οι επενδυτές επανέφεραν το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές, καθώς η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ προϋποθέτει την ικανοποίηση συγκεκριμένων όρων από τις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η άρση κυρώσεων και άλλες δεσμεύσεις.

Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, οδηγώντας ανοδικά το Brent, επηρεάζοντας τις τιμές Platts και κατ' επέκταση τις τιμές των διυλιστηρίων.

Η ζήτηση έμεινε πίσω παρά την κορύφωση της τουριστικής περιόδου

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο Ιούλιος έκλεισε με τη ζήτηση στα καύσιμα κίνησης να κινείται ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, παρά την έντονη τουριστική κίνηση. Οι ίδιες πηγές αποδίδουν την εικόνα κυρίως στις υψηλές τιμές των καυσίμων, οι οποίες περιόρισαν τις μετακινήσεις. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ακόμη ότι οι κρατικές παρεμβάσεις συγκράτησης των τιμών λειτούργησαν υποστηρικτικά για την κατανάλωση. Όπως αναφέρουν, χωρίς τις επιδοτήσεις που εφαρμόζονται αυτό το διάστημα, η υποχώρηση της ζήτησης θα ήταν αισθητά μεγαλύτερη.

Μέχρι πότε ισχύουν οι εκπτώσεις στα καύσιμα

Σε ισχύ έως το τέλος Αυγούστου παραμένει το πακέτο παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Για τη βενζίνη εφαρμόζεται η συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, η οποία απορροφά μέρος των διεθνών ανατιμήσεων, οδηγώντας σε μείωση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Για το diesel κίνησης ισχύει συνολική ελάφρυνση έως και 15 λεπτών ανά λίτρο, καθώς στη μείωση των 5 λεπτών από τα διυλιστήρια προστέθηκε επιπλέον κρατική επιδότηση 10 λεπτών για ολόκληρο τον Αύγουστο, με στόχο τη στήριξη των επαγγελματιών, των μεταφορών και τον περιορισμό των επιπτώσεων στο κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν ώστε η κατανάλωση να κινηθεί καλύτερα από ό,τι θα συνέβαινε χωρίς στήριξη, αν και ο Ιούλιος έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Όπως επισημαίνουν, όσο διατηρούνται τα μέτρα έως το τέλος Αυγούστου, ένα μέρος των διεθνών ανατιμήσεων εξακολουθεί να απορροφάται και δεν μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στην αντλία. Ωστόσο, εάν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και των διυλιστηρίων επιμείνουν, η δυνατότητα απορρόφησης θα περιορίζεται σταδιακά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο μέρος του κόστους να περάσει στις λιανικές τιμές.