Πετρέλαιο: «Άλμα» 2,5% καθώς «ξεθωριάζουν» οι ελπίδες για το Ορμούζ - Αγγίζει τα 90 δολ. το Brent

«Ξεθωριάζουν» οι ελπίδες για μία συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Κέρδη 2,5% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, φτάνοντας σε υψηλότερα επίπεδα άνω της μίας εβδομάδας, καθώς οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εξανεμίστηκαν, από την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αποζημίωση για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι ΗΠΑ.

Αυτή την ώρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent ανεβαίνουν 2,22 σεντς ή 2,55%, στα 89,96 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate των ΗΠΑ ανεβαίνουν 2,79%, στα 84,41 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο σημεία αναφοράς αυξήθηκαν περισσότερο από 5% τη Δευτέρα, αφού ο Τραμπ απάντησε στους όρους του Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία καταθέτοντας τις δικές του απαιτήσεις να καταβάλει το Ιράν αποζημιώσεις για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαμαρτυρίες, κάτι που είναι πιθανό να περιπλέξει τις προσπάθειες για την επαναλειτουργία του Ορμούζ. Αργότερα την ίδια ημέρα, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είχαν τον έλεγχο των Στενών.

«Δεν υπάρχει σαφής πορεία προς μια λύση και για ένα πλήρες άνοιγμα των Στενών σε αυτό το σημείο και αυτό προσθέτει ανανεωμένη ανοδική πίεση στις τιμές», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Saxo Bank, προσθέτοντας ότι υπάρχει ένα σημαντικό επίπεδο διαταραχής του εφοδιασμού σε εξέλιξη.

Τα στοιχεία για τη ναυτιλία έδειξαν ότι η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ μειώθηκε σε έξι πλοία τη Δευτέρα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 10 ημερών περίπου 11 πλοίων. Σε σημείωμα τη Δευτέρα, οι αναλυτές της Barclays ανέφεραν ότι την εβδομάδα που έληξε στις 7 Αυγούστου, οι καθαρές εξαγωγές αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης μέσω του Ορμούζ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από 4,4 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ημερήσιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διοχετεύονταν μέσω του Ορμούζ.

Εν τω μεταξύ, η Saudi Aramco ανέβαλε την επανεκκίνηση του διυλιστηρίου της Jazan, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα, για τις 30 Αυγούστου, αφού οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για δύο επιθέσεις στο εργοστάσιο την Κυριακή.

«Ο κίνδυνος ασφυξίας γύρω από το Ορμούζ και το Bab el-Mandeb παραμένει εξαιρετικά σημαντικός. Ακόμη και οι διαλείποντες περιορισμοί ή η απειλή περαιτέρω περιστατικών διατηρούν το κόστος ασφάλισης υψηλό και επιβάλλουν μεγαλύτερες διαδρομές ναυτιλίας... επομένως οι ροές ενέργειας φαίνεται πιθανό να παραμείνουν περιορισμένες βραχυπρόθεσμα», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.