Χρηματιστήριο: Επιφυλακτικές κινήσεις σε υποτονικό κλίμα

Επιφυλακτικά κινούνται την Τρίτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δείκτη να εναλλάσσει πρόσημο σε στενό εύρος διακύμανσης, οριακά πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Επιφυλακτικά κινούνται την Τρίτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τον Γενικό Δείκτη να εναλλάσσει πρόσημο σε στενό εύρος διακύμανσης, οριακά πάνω από τις 2.600 μονάδες.

Η ενίσχυση του γεωπολιτικού κινδύνου και η άνοδος των τιμών της ενέργειας συνεχίζουν να υπαγορεύουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές, ενώ χθες οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν οριακά από τα ιστορικά υψηλά τους.

Οι προοπτικές επίλυσης της κρίσης στο Ιράν έδειξαν να επιδεινώνονται περαιτέρω χθες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τις απαιτήσεις του, ζητώντας από το Ιράν να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις για τις απώλειες που υπέστησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Την ίδια ώρα, το Ιράν απαίτησε οικονομική αποζημίωση από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να βρίσκονται σε σχεδόν πλήρες αδιέξοδο.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν επίσης ότι η τοποθέτηση του Μοχσέν Ρεζαΐ στη θέση του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Έτσι, το Brent εκτινάχθηκε χθες, σημειώνοντας άνοδο 5% στα 87,72 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα ενισχύεται περαιτέρω και διαπραγματεύεται μια ανάσα από τα 90 δολάρια.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχωρεί οριακά κατά 0,02%, ενώ πτωτικά κινούνται και ο CAC στο Παρίσι και ο βρετανικός FTSE100, σε ποσοστό περί του 0,2%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.608,56 μονάδες με οριακή άνοδο 0,06%.

Σε οριακά θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,01% στις 3.045,48 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, έντονα ανοδικά κινείται η Credia με κέρδη 2,02%, ενώ ακολουθούν σε θετικό έδαφος οι Optima Bank (+0,28%), ΕΤΕ (+0,06%) και Eurobank (+0,04%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται καταγράφει η Τράπεζα Κύπρου (-0,84%), και ακολουθούν η Τρ. Πειραιώς (-0,26%) και η Alpha Bank (-0,22%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,2:1 με 45 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 39 σε αρνητικό και 67 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 17,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,49 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Πέραν των τραπεζών, στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνουν οι μετοχές των Helleniq Energy και ΔΕΗ, ενισχυμένες 1,38%. Ακολουθούν με μικρότερα κέρδη οι ElvalHalcor (+0,68%), Cenergy (+0,36%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,31%), Allwyn (+0,30%), Aegean (+0,25%), Jumbo (+0,23%), Metlen (+0,20%), ΔΑΑ (+0,19%), Motor Oil (+0,09%) και Lamda Development (+0,08%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Coca-Cola HBC (-0,90%), ενώ ακολουθούν οι τίτλοι των Viohalco (-0,56%), ΕΥΔΑΠ (-0,37%), Τιτάν (-0,29%), Aktor (-0,19%) και ΟΤΕ (-0,05%).