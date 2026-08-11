Καταστροφικό τρίμηνο για την Trump Media με ζημιές 238 εκατ. - «Έγραψε» μόλις 2 εκατ. έσοδα

Η Trump Media & Technology Group ανακοίνωσε τη Δευτέρα καθαρή ζημία άνω των 238 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, με έσοδα μικρότερα των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Καθαρή ζημία άνω των 238 εκατομμυρίων δολαρίων κατέγραψε η Trump Media & Technology Group για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, κυρίως λόγω των απωλειών που συνδέονται με τα ψηφιακά περιουσιακά της στοιχεία, ενώ την ίδια στιγμή τα έσοδα ήταν μικρότερα των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτή η ζημία, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τα περίπου 20 εκατ. δολ. των απωλειών την ίδια περίοδο πέρυσι, συμπεριλάμβανε περισσότερα από 190 εκατομμύρια δολάρια σε ζημίες από «ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί και μετοχικούς τίτλους», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Τα τριμηνιαία έσοδα ύψους 1,7 εκατ. δολ. προήλθαν κυρίως από διαφημιστικές υπηρεσίες στο Truth Social, το «αγαπημένο» social media του Τραμπ, σημειώνοντας αύξηση 89% σε σχέση με το τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι New York Times ανέφεραν χθες ότι η επισκεψιμότητα του Truth Social, η οποία ήταν ήδη πολύ χαμηλή σε σύγκριση με αντίστοιχες πλατφόρμες, όπως το X του Ίλον Μασκ, σημείωσε απότομη πτώση αυτό το καλοκαίρι.

Τα τριμηνιαία λειτουργικά έξοδα της TMTG, τα οποία ξεπέρασαν τα 165 εκατομμύρια δολάρια, ήταν αυξημένα κατά περίπου 275% σε ετήσια βάση.

«Τα λειτουργικά μας έξοδα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταβλητότητα των τιμών των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής Phillip Juhan κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεδιάσκεψης της εταιρείας για την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Η μετοχή της TMTG έκλεισε με πτώση 8% τη Δευτέρα.

Πρόσβαση επί πληρωμή

Η εταιρεία παρείχε επίσης νέες λεπτομέρειες σχετικά με το Truth API, τη νέα και αμφιλεγόμενη υπηρεσία της που προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση στις αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social.

Η TMTG ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει «περισσότερες από 10 συμφωνίες με πελάτες μέχρι σήμερα», προσθέτοντας ότι πρόκειται κυρίως για «εταιρείες συναλλαγών υψηλής συχνότητας» (high-frequency trading firms), οι οποίες καταβάλλουν ποσά που κυμαίνονται από 60.000 έως 100.000 δολάρια μηνιαίως, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία.

Η Trump Media & Technology ιδρύθηκε αφού ο Τραμπ αποκλείστηκε προσωρινά από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στον απόηχο των ταραχών στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021. Η εταιρεία εισήλθε στο χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με μια εταιρεία εξαγοράς ειδικού σκοπού (SPAC) και άρχισε να διαπραγματεύεται στον Nasdaq το 2024 με το σύμβολο DJT, το οποίο αντιστοιχεί στα αρχικά του προέδρου.

Το Truth Social ήταν το πρώτο προϊόν της εταιρείας, η οποία ωστόσο επεκτάθηκε αργότερα σε διάφορους άλλους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της ενέργειας σύντηξης.

Ο μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος της TMTG, Kevin McGurn, δήλωσε στο Axios την Παρασκευή ότι η εταιρεία αποσύρεται από δύο συμφωνίες που είχε συνάψει με την Crypto.com, καθώς εστιάζει στη δραστηριότητά της στα μέσα ενημέρωσης και στην υπό εξέλιξη συγχώνευση με την TAE, την εταιρεία ενέργειας σύντηξης.