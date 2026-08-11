GM: Πουλάει στην Samsung SDI το 49,99% του μεριδίου της σε κοινοπραξία μπαταριών

Μία κίνηση που υποδεικνύει την προσπάθειά της να απομακρυνθεί περαιτέρω από τα plug-in οχήματα.

Στην απόφαση να πουλήσει στην Samsung SDI το 49,99% του μεριδίου της στην κοινοπραξία μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων SynergyCells, αξίας 3,5 δισ. δολ. προχώρησε η General Motors, μία κίνηση που υποδεικνύει την προσπάθειά της να απομακρυνθεί περαιτέρω από τα plug-in οχήματα.

Η κοινοπραξία δημιουργήθηκε για να προμηθεύει την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία με κυψέλες μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το εργοστάσιο παραγωγής που εδρεύει στην Ιντιάνα, θα τεθεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Samsung SDI και θα αποτελέσει την πρώτη πλήρως ανεξάρτητη βάση παραγωγής του ομίλου στη Βόρεια Αμερική.

Η εγκατάσταση, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή, θα επικεντρωθεί εκ νέου στην κατασκευή μπαταριών για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα στις ΗΠΑ, που υποστηρίζεται από την ενεργειακή μετάβαση και τις ανάγκες των κέντρων δεδομένων.

Επίσης, οι δύο εταιρείες κατέληξαν σε συμφωνία για την κοινή ανάπτυξη μπαταριών EV επόμενης γενιάς με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και δυνατότητες γρήγορης φόρτισης για τη μελλοντική σειρά οχημάτων της GM, σημείωσε η Samsung SDI.

«Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική μας σχέση με την GM», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση.

Η απομάκρυνση της GM από την παραγωγή μπαταριών είναι το τελευταίο κεφάλαιο σε μία γενικότερη υποχώρηση των εταιρειών του κλάδου από τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς η GM ήλπιζε ότι θα είχε φτάσει στα επίπεδα να πουλά ένα εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα ετησίως στις ΗΠΑ. Παρά την τεράστια ώθηση από την GM και άλλες εταιρείες, η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στις προσδοκίες, καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές διστάζουν για τα plug-in οχήματά τους και η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε τα ομοσπονδιακά κίνητρα πωλήσεων που θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει τη ζήτηση.