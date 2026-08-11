Υποχώρησαν κατά 237 εκατ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Ιούνιο, αλλά παραμένουν υψηλότερες από το τέλος του 2025. Στα 788 εκατ. ευρώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Μικρότερο έγινε τον Ιούνιο το «βουνό» των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, με τα νοσοκομεία να βάζουν το μεγαλύτερο «ψαλίδι» στα χρέη τους. Η αποκλιμάκωση, όμως, δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα, καθώς μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ο λογαριασμός για προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους βρίσκεται στα 3,55 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου διαμορφώθηκαν τον Ιούνιο του 2026 στα 2,762 δισ. ευρώ, από 2,999 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2026. Μέσα σε έναν μήνα, δηλαδή, περιορίστηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη να καταγράφουν τα νοσοκομεία. Παρά τη βελτίωση του Ιουνίου, τα ληξιπρόθεσμα χρέη παραμένουν αυξημένα κατά 185 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025, παρά τις εντολές του οικονομικού επιτελείου προς τους φορείς να επιταχύνουν τις πληρωμές και τις προειδοποιήσεις για «μαύρη λίστα» με όσους καθυστερούν συστηματικά να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός όταν προστεθούν οι επιστροφές φόρων που περιμένουν οι φορολογούμενοι. Οι εκκρεμείς επιστροφές αυξήθηκαν τον Ιούνιο στα 788 εκατ. ευρώ, από 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο, σημειώνοντας άνοδο κατά 69 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Έτσι, ληξιπρόθεσμες οφειλές και εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανεβάζουν τα συνολικά χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες στα 3,55 δισ. ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2025 ο αντίστοιχος λογαριασμός ανερχόταν σε 3,299 δισ. ευρώ. Δηλαδή, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα κρατικά φέσια «φούσκωσαν» κατά 251 εκατ. ευρώ.

Ποιοι χρωστούν και πόσα

Η εικόνα του Ιουνίου δείχνει τα εξής:

Νοσοκομεία: Εξακολουθούν να κρατούν τα πρωτεία στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά τον Ιούνιο σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση. Τα χρέη τους προς προμηθευτές περιορίστηκαν στα 1,305 δισ. ευρώ, από 1,519 δισ. ευρώ τον Μάιο, μειωμένα κατά 214 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν μήνα. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 είναι χαμηλότερα κατά 92 εκατ. ευρώ.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν στα 715 εκατ. ευρώ, κατά 9 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο και κατά 49 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το τέλος του 2025. Σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων συνδέεται με καθυστερήσεις στην έκδοση επικουρικών συντάξεων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Τα χρέη των ΟΤΑ υποχώρησαν στα 333 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο. Η εικόνα, όμως, αλλάζει στη σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς μέσα στο εξάμηνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έχουν αυξηθεί κατά 153 εκατ. ευρώ.

Νομικά Πρόσωπα: Ανοδικά κινήθηκαν οι υποχρεώσεις τους, φτάνοντας τα 243 εκατ. ευρώ από 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Σε σχέση με το τέλος του 2025 εμφανίζονται αυξημένες κατά 35 εκατ. ευρώ.

Υπουργεία: Στα 175 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Από αυτά, 64 εκατ. ευρώ προέρχονται από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και 66 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επιστροφές φόρων

Την ώρα που οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των κρατικών φορέων βρέθηκαν σε πτωτική τροχιά, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μέσα σε έναν μήνα αυξήθηκαν κατά 69 εκατ. ευρώ και έφτασαν τον Ιούνιο στα 788 εκατ. ευρώ, από 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Από το συνολικό ποσό των 788 εκατ. ευρώ, τα 203 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, τα 467 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, τα 109 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα και τα 8 εκατ. ευρώ λοιπούς φόρους.

Οι επιστροφές φόρων που παραμένουν σε αναμονή για περισσότερες από 90 ημέρες και ανέρχονται σε 234 εκατ. ευρώ. Από αυτές, 149 εκατ. ευρώ δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους δικαιούχους λόγω ελλιπών δικαιολογητικών ή επειδή δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους φορολογούμενους. Τα υπόλοιπα 554 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.