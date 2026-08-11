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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά στη Ζάκυνθο

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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Μαραθιά στη Ζάκυνθο
Photo Credit: Getty Images / Ideal Image
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Οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης, ενεργοποιήθηκε το 112. Οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.


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Πυρκαγιά
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