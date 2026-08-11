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Ξεκινά το θερινό ωράριο στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ και λεωφορεία τον Αύγουστο

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Ξεκινά το θερινό ωράριο στα ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ και λεωφορεία τον Αύγουστο
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Σε λειτουργία τέθηκε το θερινό ωράριο στα ΜΜΜ, ενώ υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα που αναμένεται να ακολουθήσουν μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ και λεωφορεία κατά τον Αύγουστο.

Σε ισχύ τίθεται το θερινό πρόγραμμα λειτουργίας των ΜΜΜ της Αθήνας, με μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ να κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Το θερινό πρόγραμμα προβλέπει σε πολλές γραμμές πιο αραιά δρομολόγια λόγω του μειωμένου κόσμου που κινείται με τα μέσα, και θα παραμείνει σε εφαρμογή έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

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tags:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Αθήνα
Μετρό
Λεωφορεία
Τραμ
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