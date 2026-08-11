Συνεχίζει ανοδικά ο χρυσός - Σε υψηλό δύο και πλέον μηνών

Για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση ενισχύεται ο χρυσός την Τρίτη, διαπραγματευόμενος στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών.

Για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση ενισχύεται ο χρυσός την Τρίτη, διαπραγματευόμενος στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον μηνών, την ώρα που οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί στα επερχόμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αναζητώντας ενδείξεις για τις προοπτικές των επιτοκίων των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot έφτασε να καταγράφει κέρδη 1% στα 4.432,74 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 5 Ιουνίου, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ ενισχύονταν 1,7% στα 4.492,60 δολάρια. Στην πορεία η άνοδος έχει μετριαστεί, υποχωρώντας και στις δύο μετρήσεις περίπου στο 0,5%.

Η κίνηση «οδηγείται από έναν φόβο τύπου FOMO (φόβου μήπως χάσουν την ευκαιρία) από εκείνους που έχασαν την πτώση στα 4.000 δολάρια, από κάποια βραχυπρόθεσμη κάλυψη από κερδοσκοπικούς λογαριασμούς και από την επιστροφή των ροών στα ασφαλή καταφύγια», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ.

«Μεσοπρόθεσμα, αναμένουμε ότι οι τιμές θα σπάσουν και θα ανοίξουν τον δρόμο για μια ισχυρότερη ανάκαμψη προς τα 5.000 δολάρια» τόνισε.

Η έκθεση τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ που αναμένεται την Τετάρτη και τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού την Πέμπτη είναι πιθανό να διαμορφώσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική, μετά τα αδύναμα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιούλιο την περασμένη εβδομάδα που οδήγησαν τις αγορές να μειώσουν τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Στη συνεδρίασή της τον Ιούλιο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, με τρεις αξιωματούχους να διαφωνούν υπέρ της αύξησης.

«Εάν τα δεδομένα συνεχίσουν να δείχνουν προς μια οικονομία που επιβραδύνεται χωρίς ουσιαστική ανάκαμψη του πληθωρισμού, οι αγορές θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω τις προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική. Αυτό πιθανότατα θα άφηνε το δολάριο ευάλωτο και θα παρείχε ένα άλλο υποστηρικτικό υπόβαθρο για τον χρυσό», δήλωσε σε σημείωμά του ο Fawad Razaqzada, αναλυτής αγοράς στο Forex.com.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, η τιμή spot του ασημιού ενισχύεται 0,9% στα 66,30 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κερδίζει 0,7% στα 1.765,26 δολάρια και το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 0,8% στα 1.394,00 δολάρια.