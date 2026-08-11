Ρωσία: Νέα ουκρανική επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου - Έξι νεκροί από πλήγματα στη Ζαπορίζια

Το διυλιστήριο του Ορσκ παράγει βενζίνη, ντίζελ και καύσιμο αεροσκαφών, πετρέλαιο καύσης, βιτουμένιο κι άλλα πετρελαϊκά προϊόντα.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Ορσκ, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην περιοχή του Όρενμπουργκ και σημαντικό βιομηχανικό κόμβο.

Σε ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή Telegram, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν ότι στοχοθέτησαν το διυλιστήριο πετρελαίου Orsknefteorgsintez, δυνατότητας παραγωγής ετησίως 6 εκατομμυρίων τόνων αργού. «Καταγράφηκε πυρκαγιά. Γίνεται εξακρίβωση ζημιών», πρόσθεσαν.

Το διυλιστήριο του Ορσκ παράγει βενζίνη, ντίζελ και καύσιμο αεροσκαφών, πετρέλαιο καύσης, βιτουμένιο κι άλλα πετρελαϊκά προϊόντα.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του διεξήγαγαν στη διάρκεια της νύχτας πλήγματα σε κέντρα μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό στο Κίεβο και σε μεγάλη μονάδα σιδήρου και χάλυβα που συμβάλλει στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας στη Ζαπορίζια. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι από τις επιθέσεις έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν στη νοτιοανατολική πόλη της Ζαπορίζια ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους, στην πρωτεύουσα Κίεβο προκλήθηκαν πυρκαγιές. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοθετούν σκοπίμως αμάχους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε ότι έπληξε το συγκρότημα διαλογής Nova Posta στο Κίεβο, το οποίο, σύμφωνα με το ίδιο, διαχειρίζεται την αποθήκευση και τη διανομή αγαθών διπλής χρήσης, περιλαμβανομένων εξαρτημάτων για την παραγωγή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) μεγάλου και μέσου βεληνεκούς, όπως και ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.

Επίσης ανακοίνωσε ότι έπληξε το κέντρο μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης Kyiv-3, το οποίο περιέγραψε ως μεγάλο αποθηκευτικό συγκρότημα, όπου, σύμφωνα με το ίδιο, βρίσκονται αποθηκευμένα επιθετικά drones, επίγειοι σταθμοί ελέγχου και τα εξαρτήματά τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε επίσης ότι στην πόλη της Ζαπορίζια οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη μεταλλουργική μονάδα Zaporizhstal, που ανήκει στον όμιλο Metinvest, την οποία περιέγραψε ως κορυφαίο παραγωγό πλατέων προϊόντων από χάλυβα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεταξύ άλλων προστατευτικών δομών, θωράκισης για στρατιωτικά οχήματα και πλάκες θωράκισης σώματος.

Το υπουργείο πρόσθεσε εξάλλου ότι αναχαίτισε ή κατέστρεψε 396 ουκρανικά drones πάνω από 15 περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας.

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν βορειοκορεατικούς πυραύλους στη Ζαπορίζια»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους για να πλήξει την πόλη της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια της νύκτας.

«Η πόλη χτυπήθηκε από βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, ρωσικούς πυραύλους Zircon και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω του Χ καταγγέλλοντας μία «βάναυση επίθεση» σχεδιασμένη για να προκαλέσει τις μέγιστες ζημίες.

Η πόλη της Ζαπορίζια, η οποία αριθμούσε 700.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, έγινε στόχος μαζικού βομβαρδισμού με τουλάχιστον έξι νεκρούς και 109 τραυματίες, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Η Βόρεια Κορέα είναι σύμμαχος της Ρωσίας και οι σχέσεις τους έχουν ενισχυθεί μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Μόσχα και Πιονγκγιάνγκ συνδέονται από το 2024 με αμυντική συμφωνία και χιλιάδες βορειοκορεάτες στρατιώτες συμμετείχαν στις μάχες κατά των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ κατά την περίοδο 2024-2025.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως κατηγορήσει την Ρωσία ότι χρησιμοποιεί όπλα βορειοκορεατικής κατασκευής.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ