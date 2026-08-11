Ουκρανία: Εννιά νεκροί από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ζαπορίζια

Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων έξι στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές το πρωί.

Τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων έξι στη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), ανακοίνωσαν οι αρχές το πρωί.

Στη μεγάλη πόλη Ζαπορίζια «έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) 19 τραυματίστηκαν», ενημέρωσε μέσω Telegram λίγα λεπτά μετά τις 07:00 ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ, αναθεωρώντας προς το χειρότερο τον προηγούμενο απολογισμό, που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση με πυραύλους, κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από στρατιωτικά αεροσκάφη, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες και αποθήκες, ακόμη και στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα, μοιράστηκε εικόνα αυτοκινήτου που φλεγόταν.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε εξάλλου επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυροβολικό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ανατολικά), ανέφερε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν», ανάμεσά τους 15χρονος, ανέφερε ο Ολεξάντρ Χάνζα, προσθέτοντας πως άλλοι πέντε τραυματίστηκαν.

Στο Κίεβο, ακούστηκε σειρά εκρήξεων μετά τα μεσάνυχτα, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, λίγη ώρα έπειτα από συναγερμό για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Αναφέρθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη, ενώ ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για έναν τραυματία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Max ότι οι επιθέσεις είχαν «στόχο επιχειρήσεις του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και κόμβους μεταφορών και επιμελητείας στις πόλεις του Κιέβου και της Ζαπορίζιας».

Επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα σκότωσε 49χρονο και τραυμάτισε άλλους δύο στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ, ενώ συντρίμμια προκάλεσαν πυρκαγιές σε αποθήκες, γνωστοποίησε μέσω Telegram ο Αλεξάντερ Γκούσεφ, ο περιφερειάρχης.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 15 ουκρανικά drones στην πόλη Βαρόνεζ και πέντε τομείς της ομώνυμης περιφέρειας, πρόσθεσε.

Συντριβή drone προκάλεσε πυρκαγιές σε δυο αποθήκες μεγάλης εταιρείας», πρόσθεσε, χωρίς να την κατονομάσει. Νωρίτερα πάντως η Wildberries, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανακοίνωσε πως απομάκρυνε εσπευσμένα εργαζομένους της από εγκαταστάσεις στη συγκεκριμένη περιφέρεια για λόγους ασφαλείας.

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία ακολουθούν τη δήλωση του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται για την ανάπτυξη χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα για να συμμετάσχουν στον πόλεμο καθώς παρέλαβε νέους βαλλιστικούς πυραύλους από την Πιονγκγιάνγκ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους, τους οποίους μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο κάποια συστήματα στο ουκρανικό οπλοστάσιο, ιδίως τα αμερικανικού σχεδιασμού Patriot.

Πλην όμως το Κίεβο αντιμετωπίζει οξεία έλλειψη πυραύλων PAC-3 για τις πυροβολαρχίες των συστημάτων αυτών στη διάθεσή της, που επιδεινώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από τη δική τους πλευρά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις επιδρομές τους, κατά πλειονότητα με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, εναντίον ρωσικών υποδομών και πόλεων, συχνά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις από τα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ