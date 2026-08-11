Πυρκαγιά στα Γλυκά Νερά - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά Αττικής, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, σε χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά Αττικής, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο.

Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό αντιμετώπιση, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεσή της.