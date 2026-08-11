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Η OpenAI ολοκλήρωσε την πώληση μετοχών ύψους 7 δισ. ενόψει ενδεχόμενης IPO

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Η OpenAI ολοκλήρωσε την πώληση μετοχών ύψους 7 δισ. ενόψει ενδεχόμενης IPO
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Οι δευτερογενείς πωλήσεις μετοχών αποτελούν πλέον μέρος της στρατηγικής της OpenAI για την περίοδο πριν από την IPO. Η εταιρεία ολοκλήρωσε μια διαδικασία εξαγοράς μετοχών ύψους 6,6 δισ. δολαρίων με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο.

Η OpenAI ολοκλήρωσε μια δευτερογενή πώληση μετοχών συνολικού ύψους περίπου 7 δισ. δολαρίων, επιτρέποντας σε νυν και πρώην εργαζομένους να πωλήσουν μετοχές με βάση την αποτίμηση της εταιρείας στα 852 δισ. δολάρια, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα το CNBC.

Η διαδικασία εξαγοράς μετοχών (tender offer) βρισκόταν σε εξέλιξη από τότε που η OpenAI ολοκλήρωσε τον γύρο χρηματοδότησης-ρεκόρ ύψους 122 δισ. δολαρίων τον Μάρτιο. Η συμφωνία θα συμβάλει στην άμβλυνση των βραχυπρόθεσμων πιέσεων για ρευστότητα, επιτρέποντας στους εργαζομένους να ρευστοποιήσουν μέρος των συμμετοχών τους ενόψει της ενδεχόμενης μεγάλης κλίμακας δημόσιας εγγραφής (IPO) της εταιρείας.

Η OpenAI απέκτησε τεράστια δημοσιότητα και ευρεία αναγνωρισιμότητα μετά την κυκλοφορία του chatbot ChatGPT το 2022, εξελισσόμενη έκτοτε σε μία από τις ιδιωτικές εταιρείες με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης παγκοσμίως. Η εταιρεία κατέθεσε εμπιστευτικά το ενημερωτικό της δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) τον Ιούνιο, αλλά δεν έχει ανακοινώσει επίσημο χρονοδιάγραμμα για την είσοδό της στο χρηματιστήριο. Σε παρόμοια θέση βρίσκεται και η ανταγωνίστρια εταιρεία Anthropic.

Οι δευτερογενείς πωλήσεις μετοχών αποτελούν πλέον μέρος της στρατηγικής της OpenAI για την περίοδο πριν από την IPO. Η εταιρεία ολοκλήρωσε μια διαδικασία εξαγοράς μετοχών ύψους 6,6 δισ. δολαρίων με αποτίμηση 500 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο, καθώς και μια αντίστοιχη διαδικασία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων εντός του 2024.

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tags:
OpenAI
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
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