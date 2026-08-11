Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Ασαντ

Συριακό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Ασαντ σε θάνατο ερήμην για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Συρίας που ξέσπασε το 2011.

Δικαστήριο της Συρίας καταδίκασε σήμερα σε θάνατο τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Ασαντ, τον αδελφό του Μάχερ αλ-Ασαντ και πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν κατά την διάρκεια του πολυαίμακτου συριακού εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011.

Ανάμεσά τους ο Ατεφ Νατζίμπ, ο διαβόητος αρχηγός των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο Ατεφ Νατζίμπ είναι ο μοναδικός καταδικασθείς που ήταν παρών στην δίκη. Ολοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν ερήμην.

Οι μεταβατικές αρχές εξουσίας, που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ-Ασαντ και το καθεστώς του τον Δεκέμβριο 2024 μετά τον 13ετή εμφύλιο πόλεμο δεσμεύθηκαν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν επί των ημερών του αλ-Ασαντ.

Ενώπιον του 4ου κακουργιοδικείου της Δαμασκού, ο δικαστής Φαχρ αλ-Ντιν ανακοίνωσε ότι ο Μπασάρ αλ-Ασαντ κρίθηκε ένοχος για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων για δολοφονίες εκ προμελέτης, δολοφονίες εκ προθέσεως κατά συρροήν, δολοφονίες εκ προθέσεως παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών (...) βασανιστήρια που επέφεραν τον θάνατο και για στέρηση της ελευθερίας». «Κατά συνέπεια, καταδικάζεται σε θάνατο», είπε.

Ο έκπτωτος Μπασάρ αλ-Ασαντ διέφυγε τον Δεκέμβριο 2024 μαζί με την οικογένειά του και μια χούφτα κοντινών του προσώπων στην Μόσχα κατά την προέλαση των δυνάμεων του συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων που κατέληξε στην κατάληψη της Δαμασκού.

Στη φυγή του εγκατέλειψε υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, ορισμένοι από τους οποίους διέφυγαν στο εξωτερικό ενώ άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην παράκτια ζώνη της Συρίας που κατοικείται από την αλαουιτική μειονότητα από την οποία προέρχεται και η φατρία των αλ-Ασαντ.

Ο εμφύλιος της Συρίας πυροδοτήθηκε από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων για την δημοκρατία που ακολούθησε τις εξεγέρσεις της «Αραβική Ανοιξης» σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και του Μάγρεμπ.

Περισσότερο από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες. Δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσθηκαν, πολλοί από αυτούς έπεσαν θύματα βασανιστηρίων και δολοφονιών στα διαβόητα μπουντρούμια του καθεστώτος της Δαμασκού.

Ο χασάπης της Ντεράα

Το δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο πολλά στελέχη του καθεστώτος, στρατιωτικούς αξιωματούχους και στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας. Ανάμεσά τους, ο αδελφός του Μπασάρ, ο Μάχερ αλ-Ασαντ, επικεφαλής της 4ης επίλεκτης μεραρχίας του στρατού, ο οποίος διέφυγε επίσης από την Συρία, κατά ορισμένες πληροφορίες, διασχίζοντας τα σύνορα προς το Ιράκ.

Κρίθηκαν ένοχοι για κατηγορίες όπως «δολοφονία, βασανιστήρια που επέφεραν τον θάνατο, κατ' εξακολούθησιν στέρηση της ελευθερίας», θεωρούμενα επίσης εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου.

Ο Ατεφ Νατζίμπ καταδικάσθηκε επίσης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν όταν ήταν αρχηγός τις πολιτικής ασφάλειας στην πόλη Ντεράα.

Η συριακή εξέγερση ξεκίνησε τον Μάρτιο 2011 από την Ντεράα μετά την σύλληψη 15 φοιτητών που κατηγορήθηκαν ότι είχαν γράψει αντικυβερνητικά συνθήματα στους τοίχους της πόλης.

Οι φοιτητές βασανίστηκαν και η διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωσή τους που ακολούθησε κατέληξε σε λουτρό αίματος.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν με αγριότητα της ειρηνικές διαδηλώσεις και πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις που οργανώνονταν από πόλη σε πόλη.

Ο Ατεφ Νατζίμπ παύθηκε από τα καθήκοντά του μετά την καταστολή και καθώς οι διαδηλώσεις είχαν πλέον απλωθεί σε ολόκληρη την χώρα. Ερευνα ξεκίνησε εναντίον του, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το καθεστώς Ασαντ να τον τοποθετήσει επικεφαλής των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην επαρχία Ιντλίμπ.

Ο δικαστής Φαχρ αλ-Ντιν δήλωσε ότι αυτός ο μοναδικός κατηγορούμενος που ήταν παρών δεν αρνήθηκε τις κατηγορίες εναντίον του και δεν επέδειξε καμία μεταμέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ