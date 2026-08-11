Νέα πυρκαγιά στη Ζάκυνθο: Σε δασική έκταση στις Βολίμες, ενεργοποιήθηκε το 112

Ενεργοποιήθηκε και το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ελιές, στις Βολίμες.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ με 6 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και υδροφόρες δήμων, προκειμένου να ανακοπεί η εξάπλωση της φωτιάς και να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επικίνδυνα μέτωπα.

Λόγω της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε και το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Τέλος, υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Μαραθιάς στο Κερί Ζακύνθου.