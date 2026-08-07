Σε υψηλό τριετίας οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων - «Άλμα» για σιτηρά και ζάχαρη

Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών τον Ιούλιο, επηρεασμένες από τον πόλεμο στο Ιράν που συνεχίζει να διαταράσσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ την ίδια στιγμή οι έντονες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν με τον δικό τους τρόπο την παγκόσμια παραγωγή.

Οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων σκαρφάλωσαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών τον Ιούλιο, επηρεασμένες από τον πόλεμο στο Ιράν που συνεχίζει να διαταράσσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ την ίδια στιγμή οι έντονες καιρικές συνθήκες επηρεάζουν με τον δικό τους τρόπο την παγκόσμια παραγωγή.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Τιμών Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές σε ένα καλάθι διεθνώς διαπραγματεύσιμων τροφίμων, έφτασε στις 131,1 μονάδες τον Ιούλιο, από 130,3 τον Ιούνιο, καταγράφοντας την υψηλότερη ένδειξη από τον Ιανουάριο του 2023.

Μια μηνιαία αύξηση 3,4% στον δείκτη τιμών δημητριακών οδήγησε την τάση του Ιουλίου, τροφοδοτούμενη με τη σειρά της από μια αύξηση 5,8% στις τιμές του σιταριού, ανέφερε ο οργανισμός.

Οι αγορές σιταριού επηρεάστηκαν από ανησυχίες για διαταραχές στις εξαγωγές της Μαύρης Θάλασσας και ζημιές από τις υψηλές θερμοκρασίες σε βασικές περιοχές παραγωγής.

Ο δείκτης φυτικών ελαίων αυξήθηκε κατά 2% στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούνιο του 2022.

Οι τιμές της ζάχαρης αυξήθηκαν κατά 5,6% λόγω ανησυχιών για τον καιρό στην Ευρώπη και την Ασία και προσδοκιών για ισχυρότερη ζήτηση αιθανόλης στη Βραζιλία.

Αντίθετα, οι τιμές του κρέατος μειώθηκαν κατά 2,8% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου.

Οι τιμές του κρέατος πουλερικών, χοίρων και βοοειδών μειώθηκαν, αν και οι τιμές του πρόβειου κρέατος έφτασαν σε ιστορικό υψηλό εν μέσω περιορισμένων εξαγωγικών προμηθειών στην Ωκεανία. Οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,7%.