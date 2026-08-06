Η Qualco αποκτά το 50,1% της Multiverse

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου Qualco για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις αγορές τεχνολογίας της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ο Όμιλος Qualco αποκτά το 50,1% της Multiverse A.E., μίας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές πλατφόρμες στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών χρηματοδότησης και καινοτομίας, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο τεχνολογικών λύσεών του και το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης του Ομίλου, με στόχο την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και την πρόσβαση σε νέα οικοσυστήματα και αγορές. Η συναλλαγή εντάσσει στον Όμιλο Qualco μία εξειδικευμένη σουίτα τεχνολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ήδη δοκιμασμένη σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας.

Ο Όμιλος ενσωματώνει εξειδικευμένες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, με εφαρμογές στην αξιολόγηση κινδύνου, την ανάλυση επιστημονικής επίδρασης και τη διαχείριση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε κλάδους όπως η Υγεία, η Ενέργεια, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον και η Άμυνα, λειτουργώντας παράλληλα ως πανευρωπαϊκό πεδίο δοκιμών («sandbox») για νέα προϊόντα.

Επιπλέον, η εξαγορά ανοίγει έναν ακόμη άμεσο δίαυλο στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα χρηματοδότησης, με πόρους άνω των 300 δισ. ευρώ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένου ειδικού προγράμματος ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, fintech και ανάλυσης δεδομένων. Παράλληλα, ενισχύει το υφιστάμενο εμπορικό δίκτυο διανομής του Ομίλου στις χώρες της Βαλτικής.

Η εξαγορά πραγματοποιείται με την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών έναντι αρχικού τιμήματος 900.000 ευρώ, με συμπληρωματικό τίμημα έως 1,35 εκατ. ευρώ, συνδεδεμένο με στόχους απόδοσης, ενώ ο Όμιλος θα συνεισφέρει επιπλέον 150.000 ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας.

Ισχυρές Επιδόσεις στην Ευρώπη και Στρατηγική Διεθνής Ανάπτυξη

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου Qualco για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις αγορές τεχνολογίας της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η ανακοίνωση επισημαίνει, πως ο όμιλος μέσα από στοχευμένες κινήσεις που ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊοντικών του λύσεων και αξιοποιούν τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων του, διευρύνει τις τεχνολογικές του δυνατότητες και δημιουργεί νέες προοπτικές.

Η αναπτυξιακή αυτή πορεία αποτυπώθηκε και στις ισχυρές εμπορικές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου του 2026. Προστέθηκαν νέοι θεσμικοί πελάτες με ευρωπαϊκή παρουσία, οι οποίοι υιοθετούν τις προηγμένες fintech λύσεις και πλατφόρμες του Ομίλου. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ενοποίηση των δραστηριοτήτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, διευρύνοντας τις δυνατότητες του Ομίλου σε λύσεις κυβερνοασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα βήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Ομίλου για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους του, μετά από μία χρονιά κατά την οποία η Qualco υπερέβη τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά την Αρχική Δημόσια Προσφορά της, καταγράφοντας αύξηση εσόδων κατά 17% στα €216 εκατ. το 2025, με Προσαρμοσμένο EBITDA €43 εκατ. και περιθώριο 20%. Παράλληλα, θέτει τα θεμέλια για τη στρατηγική φιλοδοξία του Ομίλου να επιταχύνει την ανάπτυξή του, να υπερδιπλασιάσει τα προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο έσοδά του έως το 2028 και να αντλεί πάνω από το 40% των εσόδων του από τις διεθνείς αγορές