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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αγία Μαρίνα Ηλείας - Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

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Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αγία Μαρίνα Ηλείας - Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις
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Στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή, Αγία Μαρίνα Ηλείας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συντρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Αυτοδιοίκησης.

Στο μεταξύ, άμεση ήταν η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε, περίπου στις 15:45, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Πόρτο Καρράς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σε μόλις 15 λεπτά από περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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