Siemens: Ιστορικό ρεκόρ βιομηχανικών κερδών χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης

Τα υψηλότερα τριμηνιαία βιομηχανικά κέρδη στην ιστορία της ανακοίνωσε η Siemens, αυξάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις της για το σύνολο του οικονομικού έτους.

Τα υψηλότερα τριμηνιαία βιομηχανικά κέρδη στην ιστορία της ανακοίνωσε η Siemens, καθώς επωφελείται από την άνθηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αυξάνοντας παράλληλα τις προβλέψεις της για το σύνολο του οικονομικού έτους.

Για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου, τα βιομηχανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25% στα 3,52 δισ. ευρώ, το υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο στην ιστορία της εταιρείας, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των 3,18 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 20,79 δισ. ευρώ, ενώ οι παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 13% στα 27,90 δισ. ευρώ, σημειώνοντας επίσης νέο τριμηνιαίο ρεκόρ.

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Η εταιρεία βλέπει ισχυρή ζήτηση για data centers που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για λογισμικό και συσκευές AI που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο εργοστασίων και κτιρίων.

Παράλληλα, το κλίμα βελτιώνεται και από πελάτες στους κλάδους της αεροδιαστημικής, της άμυνας και της κατασκευής μηχανημάτων, γεγονός που οδήγησε τη Siemens να αυξήσει τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης, μετά από καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα στο γ' τρίμηνο.

Επιπλέον, η Siemens επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση από τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών ειδών και ημιαγωγών, πολλοί από τους οποίους επεκτείνουν την ικανότητά τους να προμηθεύουν εξοπλισμό και τσιπ που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Siemens συνεργάζεται με τους εννέα από τους δέκα μεγαλύτερους παρόχους data centers, ενώ οι παραγγελίες αυξήθηκαν με τριψήφιο ποσοστό κατά τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2026.

Μετά τις ισχυρές επιδόσεις, η Siemens αύξησε την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους που λήγει τον Σεπτέμβριο, στα 11,20-11,50 ευρώ, από 10,70-11,10 ευρώ προηγουμένως.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τις γερμανικές φορολογικές αρχές σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των μετοχών της Siemens Healthineers που σχεδιάζει να διανείμει στους μετόχους της μετά την προγραμματισμένη απόσχιση, γεγονός που σημαίνει ότι η διανομή θα είναι αφορολόγητη για τους μετόχους της Siemens.