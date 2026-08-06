Ρουμανία: Επιχείρηση εκτροπής του Δούναβη για να παραταθεί η λειτουργία πυρηνικού σταθμού

Η χαμηλή στάθμη των υδάτων του Δούναβη, που χρησιμοποιείται στην ψύξη των τουρμπίνων των αντιδραστήρων, έχει ήδη αναγκάσει σε διακοπή της λειτουργίας του ενός αντιδραστήρα.

Οι ρουμανικές αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο καθώς επιχειρείται η βύθιση τεσσάρων φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους στον Δούναβη σε μία προσπάθεια εκτροπής των υδάτων του ποταμού, που έχει πληγεί από την ξηρασία, προς τον μοναδικό εν λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα για να κερδηθούν λίγες ημέρες παραγωγής ρεύματος.

Η χαμηλή στάθμη των υδάτων του Δούναβη, που χρησιμοποιείται στην ψύξη των τουρμπίνων των αντιδραστήρων, έχει ήδη αναγκάσει σε διακοπή της λειτουργίας του ενός αντιδραστήρα. Οι αρχές έχουν λάβει πρωτοφανή μέτρα για να διατηρηθεί ο δεύτερος αντιδραστήρας σε λειτουργία. Μεταξύ άλλων προχώρησαν στις αρχές της εβδομάδας στην ανατίναξη βράχων που εμπόδιζαν την ροή των υδάτων του ποταμού.

Οι δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού στην Τσερναβόντα, τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Nuclearelectrica, παράγουν το ένα πέμπτο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η Ρουμανία.

Η ξηρασία έχει πλήξει επίσης τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς και οι εισαγωγές ενέργειας περιορίζονται λόγω της επικράτησης παρόμοιων συνθηκών στις γειτονικές χώρες.

Με την ανατίναξη των βράχων και την εκβάθυνση της κοίτης του Δούναβη κερδήθηκε λίγος χρόνος, αλλά η Nuclearelectrica ανακοίνωσε ότι ο δεύτερος αντιδραστήρας θα σταματήσει την λειτουργία του σε πέντε ή έξι ημέρες αν δεν λειτουργήσει το σχέδιο εκτροπής των υδάτων με τις φορτηγίδες, οπότε η παράταση της λειτουργίας μπορεί να φθάσει το δεκαήμερο.

Η ροή των υδάτων του Δούναβη έχει πέσει στα 1.400 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, στο ένα τρίτο του μέσου όρου του Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ