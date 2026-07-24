Τι φέρνει η ολοκλήρωση του Ε65 (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) - Τα οφέλη από τον αυτοκινητόδρομο

Αλλάζει πλέον ο χάρτης των μεταφορών στην Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα των 46 χλμ.. Τα οφέλη από τον οδικό άξονα. Κλείνουν μέτωπα στις παραχωρήσεις.

Αλλάζει πλέον ο χάρτης των μεταφορών στην Κεντρική Ελλάδα και όχι μόνο. Σήμερα το μεσημέρι, περί τις 15.00, η ηπειρωτική χώρα, η Θεσσαλία και η Δυτική Ελλάδα, περνούν στη νέα εποχή, αυτή του ολοκληρωμένου Ε65, με παραχωρησιούχο, ως γνωστόν, τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα τελευταία 45,5 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας, που εγκαινιάστηκαν εχθές το απόγευμα, αλλάζουν το τοπίο, κλείνοντας μια μεγάλη εκκρεμότητα στον τομέα των οδικών παραχωρήσεων.

Μέσω του Ε65, που ξεκινά από την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και καταλήγει μετά από 182,1 χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά. Ενώ το συνολικό κόστος για τον οδηγό θα είναι 13,5 ευρώ, μέσω τεσσάρων σταθμών διοδίων σε Λιανοκλάδι, Σοφάδες, Τρίκαλα και Οξύνεια. Ακόμη, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες, ενώ το ταξίδι στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.

Επίσης, με το νέο τμήμα έρχεται το λιμάνι του Πειραιά κατά περίπου 2 ώρες πιο κοντά στα δυτικά Βαλκάνια.

Τα οφέλη

Ειδικόυερα, με την ολοκλήρωσή του ο αυτοκινητόδρομος Ε65, αναμορφώνει τις οδικές μεταφορές προς τη Δυτική Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ώθηση στο εμπόριο, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Με τον Ε65, συνδέεται το λιμάνι της Ηγουμενίτσας - που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας προς την Κεντρική Ευρώπη- με το λιμάνι του Βόλου, διευκολύνονται οι διεθνείς επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές από την Ελλάδα προς τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη και προσφέρεται μια εναλλακτική διαδρομή, η οποία είναι συντομότερη της υφιστάμενης. Παράλληλα, μειώνεται κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρομος θα συμβάλλει τα μέγιστα στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και τη μετάβαση της σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε ότι με τον Ε65 το ταξίδι από τη Λαμία έως και την Εγνατία Οδό θα διαρκεί μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά, η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά και Αθήνα-Μέτσοβο θα μειωθεί σε μόλις 4 ώρες και η μετάβαση στην Καστοριά και στην Κοζάνη θα είναι υπόθεση 4,5 ωρών.

Δρόμος κορυφαίων προδιαγραφών

«Δίνουμε στην κυκλοφορία έναν δρόμο κορυφαίων προδιαγραφών. Ένα έργο που κινδύνευσε να γίνει ένα σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας, μετατρέπεται τελικά στο πιο ισχυρό σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται πια στη μέση μιας διαδρομής. Αλλά προχωρά με τόλμη για να φτάσει με ασφάλεια και ταχύτητα στον τελικό προορισμό», είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τα χθεσινά εγκαίνια, περιγράφοντας επί της ουσίας την υπερ-εικοσαετή δοκιμασία του έργου.

Για ένα ιστορικό ορόσημο, έκανε λόγο ο γενικός γραμματέας Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος. «Η παράδοση του βόρειου τμήματος ολοκληρώνει έναν ενιαίο στρατηγικό άξονα που ενώνει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών.

Από την πλευρά του, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ανέδειξε επιγραμματικά τα κύματα από τα οποία πέρασε το έργο για να φτάσει μετά από «τριπλά» εγκαίνια να αποδοθεί ενιαίο στους πολίτες με δεκατρία χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία.

«Το 2007 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής με τη μέθοδο της παραχώρησης. Όταν το 2009, άρχισαν να διαφαίνονται τα πρώτα σύννεφα της κρίσης, οι αλλοδαπές τράπεζες με ελαφρά πηδηματάκια άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα, το ίδιο και οι ξένοι συνεταίροι μας. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έμεινε. Δουλέψαμε για ενάμιση χρόνο ακόμα, γνωρίζοντας φυσικά ότι δεν θα εισπράξουμε χρήματα από πουθενά», είπε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι οι μετωπικοί σταθμοί που θα περάσει ένας οδηγός που θα μπει στον Ε65 από τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ και θα φτάσει έως την Εγνατία Οδό, δηλαδή θα διανύσει και τα 182,1 χλμ. είναι οι εξής τέσσερις: Λιανοκλαδίου στο 17,1 χλμ., Σοφάδων στο 66,2 χλμ., Τρικάλων στο 105,7 χλμ. και Οξύνειας στο 151,96χλμ. Τιμές για ΙΧ θα είναι αντιστοίχως 2,05€, 3,70€, 3,25€ και 4,5€ . Σύνολο: 13,5€ για 182,1 χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το σύνολο του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) έχει μήκος περίπου 181 χιλιομέτρων και αποτελείται από τρία τμήματα: το Νότιο Τμήμα (Ημικόμβος ΠΑΘΕ – Α/Κ Ξυνιάδας), το Μεσαίο Τμήμα (Α/Κ Ξυνιάδας – Α/Κ Τρικάλων) και το Βόρειο Τμήμα (Α/Κ Τρικάλων – Α/Κ Εγνατίας). Ο αυτοκινητόδρομος εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T) και, μέσω της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων της, συνδέεται με το διεθνές οδικό δίκτυο.

Με την ολοκλήρωση του Βόρειου Τμήματος, μήκους 70,5 χιλιομέτρων, ο Ε65 συνδέει πλέον το ήδη λειτουργικό τμήμα από τη Λαμία έως την Καλαμπάκα με την Εγνατία Οδό. Το έργο κατασκευάστηκε με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, ενώ στο πεδινό τμήμα διαθέτει μεσαία νησίδα με στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey και φύτευση και στο ορεινό τμήμα αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας τύπου New Jersey.

Το Βόρειο Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου περιλαμβάνει:

· 6 Ανισόπεδους Κόμβους (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου – Καρπερού και Εγνατίας).

· 3 σήραγγες (Σιταράς 1, Σιταράς 2 και μία σήραγγα Cut & Cover μήκους 180 μ.).

· 17 γέφυρες μήκους άνω των 50 μέτρων.

· 9 άνω και 46 κάτω διαβάσεις.

· 3 αμφίπλευρους Χώρους Στάθμευσης και Ανάπαυσης (Parking & WC).

· 89 κιβωτοειδείς οχετούς και διαβάσεις πανίδας.

· 2 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων και Αγιόφυλλο).

· 1 μετωπικό και 2 πλευρικούς σταθμούς διοδίων.

· 2 Κέντρα Ελέγχου και Συντήρησης.

· 1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κομμάτι του Βόρειου Τμήματος του Ε65, από τον Α/Κ Τρικάλων έως τον Α/Κ Καλαμπάκας, παραδόθηκε στην κυκλοφορία στις 23 Απριλίου 2024.

Το Βόρειο Τμήμα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 468 εκατ. ευρώ, και χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνεισφορά 452 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις καθώς και για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.