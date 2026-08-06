ΕΕ: «Παραμένουμε ευάλωτοι αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση γειτονικών χωρών»

Περί τους 100 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους κατά την μαζική εισροή μεταναστών στην Θέουτα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τις βίζες και το εμπόριο, για να διασφαλίσει την συνεργασία με το Μαρόκο στο θέμα της μετανάστευσης, δήλωσε σήμερα ο Αρμόδιος Επίτροπος της ΕΕ για τη Μετανάστευση Μάγκνους Μπρούνερ. Περίπου 72.000 μετανάστες εισήλθαν την περασμένη εβδομάδα στον ισπανικό θύλακα Θέουτα, σε μια από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις μεταναστών που έχουν γίνει εντός του εδάφους της ΕΕ τα τελευταία χρόνια.

«Μια πολύ σημαντική υπενθύμιση από την Θέουτα είναι αυτή που λέει ότι για να έχουμε τον έλεγχο, πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους γείτονες μας, φυσικά, αλλά όσο καιρό ο έλεγχος εξαρτάται από την καλή βούληση ενός γειτονικού κράτους, παραμένουμε ,(…) ευάλωτοι». Δήλωσε ο Μπρούνερ σε συνάντηση της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ΕΕ βασίζεται όλο και περισσότερο σε συμφωνίες με χώρες της Βόρειας Αφρικής για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης, προσφέροντας οικονομική στήριξη και άλλα κίνητρα σε αντάλλαγμα για αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και συνεργασία στον τομέα των επαναπατρισμών.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η στρατηγική αυτή αφήνει την Ένωση εκτεθειμένη σε πιέσεις από χώρες διέλευσης, οι οποίες μπορούν να χαλαρώσουν -- ή να απειλήσουν να χαλαρώσουν -- τους ελέγχους μετανάστευσης, με στόχο την επίτευξη πολιτικών ή οικονομικών παραχωρήσεων.

Ο Μπρούνερ είπε ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την συνεργασία με τρίτες χώρες στο θέμα των επαναπατρισμών και της επανεισδοχής και να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να εξασφαλίσει αποτελεσματικές συνεργασίες.

Ο δήμαρχος του ισπανικού θύλακα της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβα, είπε στους βουλευτές ότι περίπου 100 άνθρωποι πέθαναν κατά την διάρκεια της μαζικής διέλευσης των συνόρων και ότι μεταξύ 3.000 έως 5.000 μεταναστών παρέμειναν στην Θέουτα.

«Το επαναλαμβάνω σήμερα, έχοντας δει όσα έχω δει: το Μαρόκο δεν είναι μια αξιόπιστη χώρα», είπε, προσθέτοντας ότι η ευθύνη για το μοναδικό χερσαίο σύνορο της Ευρώπης με την Αφρική πρέπει να εποπτεύεται από την Ευρώπη και όχι από το Μαρόκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ