Commerzbank: Προχωρά σε buyback 1,2 δισ. ευρώ εν μέσω της «κόντρας» με την UniCredit

Ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ανακοίνωσε η Commerzbank, καθώς η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μπετίνα Όρλοπ επιχειρεί να αποδείξει ότι η στρατηγική της αποδίδει ισχυρές αποδόσεις, την ώρα που η ιταλική UniCredit ετοιμάζεται να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής τράπεζας.

Ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ανακοίνωσε η Commerzbank, καθώς η Διευθύνουσα Σύμβουλος Μπετίνα Όρλοπ επιχειρεί να αποδείξει ότι η στρατηγική της αποδίδει ισχυρές αποδόσεις, την ώρα που η ιταλική UniCredi ετοιμάζεται να αποκτήσει τον έλεγχο της γερμανικής τράπεζας.

Ειδικότερα, η Commerzbank θα αγοράσει ίδιες μετοχές αξίας έως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη.

«Αναπτυσσόμαστε κερδοφόρα, επενδύοντας στο μέλλον μας και αποδεικνύοντας καθημερινά τη δύναμη της επιχείρησής μας με τους πελάτες», δήλωσε η Όρλοπ.

Η Commerzbank αντιμετωπίζει μια ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από την UniCredit και τον Διευθύνων Σύμβουλο Αντρέα Ορσέλ, με την ιταλική εταιρεία να επιδιώκει να επεκτείνει το μερίδιό της στη γερμανική τράπεζα σε σχεδόν 50%. Ο Ορσέλ έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει βαθιές αλλαγές μόλις αποκτήσει τον έλεγχο της τράπεζας, με την Ορλόπ να αντιτίθεται έντονα σε ορισμένες από τις προτάσεις του.

«Ακόμα και όταν η UniCredit κατέχει την πλειοψηφία στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς για θεμελιώδη διαρθρωτικά μέτρα», αναφέρει η Ορλόπ στην ανακοίνωση της Πέμπτης. «Αυτό δημιουργεί σαφή ευθύνη και για τις δύο πλευρές. Απαιτεί κοινή κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών» τόνισε.

Η UniCredit επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank από τα μέσα του 2024 και τον Μάιο του 2026 η ιταλική τράπεζα κατέθεσε επίσημη προσφορά ύψους 35 δισ. ευρώ, την οποία η Commerzbank έχει μέχρι σήμερα απορρίψει επανειλημμένα. Η UniCredit έχει να αντιμετωπίσει και την αντίθεση της γερμανικής κυβέρνησης, που δεν επιθυμεί να περάσει ένας από τους σημαντικότερους τραπεζικούς πυλώνες της χώρας υπό ιταλικό έλεγχο. Ωστόσο, η αγορά αναμένει πως η UniCredit θα αυξήσει σύντομα τη συμμετοχή της στην Commerzbank σε επίπεδο κοντά στο 50%, αποκτώντας ουσιαστικά τον έλεγχο της τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύντομα προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο διαπραγματεύσεων που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες και να καθορίσει το μέλλον της Commerzbank. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, οι προηγούμενες συναντήσεις των δύο πλευρών το μόνο που κατάφεραν ήταν να αναδείξουν ακόμη περισσότερο τις διαφωνίες τους.

Η UniCredit εξακολουθεί να αναμένει τις απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών προκειμένου να αποκτήσει τις μετοχές που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο.

Πρόσφατα, η διαδικασία πέρασε ένα σημαντικό στάδιο, όταν η γερμανική εποπτική αρχή BaFin επιβεβαίωσε ότι ο φάκελος της UniCredit για την απόκτηση ποσοστού άνω του 30% στην Commerzbank είναι πλήρης.

Η εξέλιξη αυτή ενεργοποίησε την επίσημη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 60 εργάσιμες ημέρες.

Άλμα 94,2% στα καθαρά κέρδη

Τα καθαρά κέρδη που ανακοίνωσε η Commerzbank για το διάστημα Απριλίου–Ιουνίου ανήλθαν σε 898 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άλμα 94,2% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 856 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, η τράπεζα κατέγραψε ρεκόρ εσόδων, λειτουργικών κερδών και καθαρών κερδών για το πρώτο εξάμηνο.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 6,5 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 40% στα 1,8 δισ. ευρώ, καθώς η γερμανική τράπεζα επωφελήθηκε από τα ισχυρότερα έσοδα από προμήθειες, τα σταθερά καθαρά έσοδα από τόκους και τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών.

Η τράπεζα διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους και δήλωσε ότι παρέμεινε σε τροχιά για έσοδα περίπου 13,2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη τουλάχιστον 3,4 δισ. ευρώ.