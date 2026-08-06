Wall Street: Νευρικότητα αναμένοντας συμφωνία για το Ορμούζ

Στο ταμπλό, η μετοχή της Sandisk κάνει «βουτιά» 5% αφότου ανακοίνωσε αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο που απογοήτευσαν τους αναλυτές.

Τελευταία ενημέρωση 18:53

Νευρικότητα επικρατεί στη Wall Street την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται νέα μάκρο για την αμερικανική οικονομία και αναμένουν εξελίξεις από τις διαπραγματεύσεις για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,63% στις 54.005 μονάδες και ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,18% στις 7.709 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει πτώση 0,05% στις 26.349 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Sandisk κάνει «βουτιά» 5% αφότου ανακοίνωσε αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο που απογοήτευσαν τους αναλυτές.

Από την άλλη, η μετοχή της Diageo, της μεγαλύτερης εταιρείας αλκοολούχων ποτών στον κόσμο με brands όπως Jonnie Walker, Smirnoff και Tanqueray, σημειώνει άνοδο πάνω από 5% αφότου παρουσίασε ένα πλάνο για εξοικονόμηση 1,2 δισ. δολαρίων σε ορίζοντα τριετίας.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, όμως το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, που έχει κλείσει η Τεχεράνη, θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο.

Στα μάκρο της ημέρας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου, 199.000 Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 1.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 33.429 απολύσεις τον Ιούλιο, μειωμένες από τις 46.000 του Ιουνίου, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas την Πέμπτη.