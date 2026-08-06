Η OpenAI ζητά απόρριψη της αγωγής της Apple για κλοπή εμπορικών μυστικών

Τον Ιούλιο, η Apple υπέβαλε αγωγή κατά της OpenAI και του επικεφαλής του τμήματος hardware, Tang Tan.

Σε ομοσπονδιακό δικαστή προσέφυγε η OpenAI ζητώντας την απόρριψη της αγωγής που έχει καταθέσει η Apple με την οποία την κατηγορεί για κλοπή εμπορικών μυστικών.

Οι δικηγόροι της OpenAI ανέφεραν ότι η αγωγή της Apple παρουσιάζει λανθασμένα τις ενέργειες των εργαζόμενων της εταιρείας. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι ο επικεφαλής του τμήματος hardware της OpenAI ενέργησε σύμφωνα με τις πρακτικές του κλάδου κατά την διενέργεια συνεντεύξεων με εργαζόμενους της Apple, ενώ ο εργαζόμενος που κατηγορείται για κλοπή δεδομένων προσπαθούσε στην πραγματικότητα να βοηθήσει έναν πρώην συνάδελφό του στην Apple.

«Η αγωγή της Apple κατατέθηκε χωρίς επαρκή έρευνα και έχει στηριχθεί σε επιλεκτικά αποσπάσματα επικοινωνιών και σε συμπεριφορές που έχουν απομονωθεί από το πραγματικό τους πλαίσιο. Για να χρησιμοποιήσουμε τη δική τους έκφραση, είναι «σάπια μέχρι τον πυρήνα», ανέφερε η OpenAI στην κατάθεση που υπέβαλε.

«Δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στην Apple να χρησιμοποιεί μία αβάσιμη και προσχηματική διαδικασία για να αντισταθμίσει τις αδυναμίες της στην προσέλκυση ταλέντων», προσθέτει.

Επιπλέον, επισημαίνει πως η Apple έχει καθυστερήσει να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στα προϊόντα της και «παρουσιάζει νόμιμες, καλοπροαίρετες ενέργειες πρώην στελεχών ως κλοπή εμπορικών μυστικών».

Τον Ιούλιο, η Apple υπέβαλε αγωγή κατά της OpenAI και του επικεφαλής του τμήματος hardware, Tang Tan. Η Apple υποστήριξε ότι η OpenAI οργάνωσε μια συντονισμένη προσπάθεια προσέλκυσης υποψηφίων και εργαζομένων από την εταιρεία με στόχο την απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών και εμπορικών μυστικών. Προηγουμένως οι δύο εταιρείες συνεργάζονταν για δύο χρόνια και διατηρούσαν συνεργασία για την ενσωμάτωση του ChatGPT απευθείας στο λογισμικό των iPhone, iPad, και Mac.