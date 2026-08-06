Wizz Air: Τα ακριβά αεροπορικά καύσιμα έπληξαν τα έσοδα

Απώλειες σχεδόν 6% έφτασε να σημειώνει η μετοχή της Wizz Air την Πέμπτη, καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες τριμηνιαίες καθαρές ζημίες.

Απώλειες σχεδόν 6% έφτασε να σημειώνει η μετοχή της Wizz Air την Πέμπτη, καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες τριμηνιαίες καθαρές ζημίες, καθώς το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατακόρυφα, ενώ επίσης αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές για το τρέχον τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, η αεροπορική σημείωσε καθαρές ζημίες 198 εκατομμυρίων ευρώ για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, σε σύγκριση με τα κέρδη του προηγούμενου έτους και χάνοντας κατά 15,9% των εκτιμήσεων της εταιρείας για ζημία 171 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα ήταν ύψους 1,51 δισ. ευρώ χάνοντας για λίγο την εκτίμηση των 1,52 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 147 εκατομμυρίων ευρώ ήταν και αυτά χαμηλότερα της εκτίμησης, 158 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα ανά διαθέσιμο χιλιόμετρο θέσης (RASK) μειώθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση στα 4,05 λεπτά του ευρώ, σε σύγκριση με την εκτίμηση των αναλυτών για 4,1 λεπτά του ευρώ, μειωμένα κατά 0,8%, καθώς οι αποδόσεις μειώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο συντελεστής πληρότητας παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός.

Τα έξοδα καυσίμων αυξήθηκαν κατά 39,4% στα 610,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Wizz Air, Γιόζεφ Βαράντι, δήλωσε στους Financial Times ότι οι τιμές των καυσίμων δεν υποχωρούν με τον ρυθμό που ανέμενε η αγορά.

Ωστόσο, αυτό που χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο πρόβλημα» που αντιμετωπίζει ο αερομεταφορέας, είναι ότι παραμένουν ακινητοποιημένοι οι κινητήρες Pratt & Whitney, με 27 αεροσκάφη να παραμένουν εκτός λειτουργίας, ένας αριθμός μειωμένος από τα 41 πριν από ένα χρόνο.

Για το δεύτερο τρίμηνο, η Wizz Air αναμένει ότι τα έσοδα RASK θα μειωθούν κατά ένα χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό σε ετήσια βάση, λόγω της μικρότερης διάρκειας των πτήσεων.