ΗΠΑ-δημοσκόπηση: Οι Αμερικανοί προετοιμάζονται για περισσότερο χάος στη Μέση Ανατολή

Το 50% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πιστεύουν πως η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν θα αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.

Πέντε μήνες στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, οι Αμερικανοί που περιμένουν ότι η Μέση Ανατολή θα ολισθήσει προς το χάος είναι περισσότεροι από εκείνους που θεωρούν ότι ο πόλεμος φέρνει μεγαλύτερη σταθερότητα με αναλογία τρεις προς έναν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η εξαήμερη δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου καθώς ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οπισθοχώρησε και πάλι από την απειλή για «μαζικές επιθέσεις» στο Ιράν, υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που περιβάλλει μια σύγκρουση η οποία προβλέπονταν αρχικά ότι θα οδηγούσε σε μια γρήγορη νίκη.

Το 50% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι πιστεύουν πως η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν θα αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή στη διάρκεια της επόμενης χρονιάς, ενώ το 17% είπαν ότι ο πόλεμος θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή. Ένα άλλο 16% είπαν πως η σταθερότητα θα είναι περίπου η ίδια και το 17% είπαν ότι δεν είναι βέβαιοι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Οι Αμερικανοί είναι επίσης απαισιόδοξοι σχετικά με τις τιμές της βενζίνης, που έχουν αυξηθεί καθώς το Ιράν έχει αποκλείσει τη θαλάσσια κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διαδρομή για τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο παγκοσμίως, Περίπου το 58% είπαν πως αναμένουν ότι οι τιμές θα επιδεινωθούν, ενώ μόλις το 15% αναμένει ότι θα βελτιωθούν.

Οι ερωτηθέντες είχαν παρόμοιες δυσοίωνες απόψεις σχετικά με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την πλειονότητα να φοβάται ότι θα επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, και να εκφράζουν επίσης ανησυχία για ξέσπασμα νέων συγκρούσεων κάπου αλλού στον κόσμο.

Πολιτικός κίνδυνος

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης υπογραμμίζουν τους πολιτικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν ο Τραμπ και το Ρεμπουμπλικανικό κόμμα του καθώς επιδιώκουν να διατηρήσουν την ισχνή πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, σε αντίθεση με τη γενική υποστήριξή τους για τον Τραμπ, έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται ο πόλεμός του με το Ιράν. Ενώ το 80% των Ρεπουμπλικάνων εγκρίνουν τις επιδόσεις του Τραμπ ως προέδρου και το 66% υποστηρίζουν τη διαχείριση του θέματος του Ιράν, λιγότεροι από τους μισούς -το 41%-- πιστεύουν πως η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή θα βελτιωθεί το επόμενο έτος ως αποτέλεσμα του πολέμου.

Ένας αντιδημοφιλής πόλεμος

Μόλις το 35% των Αμερικανών υποστηρίζει τον πόλεμο. Στην ερώτηση ποιο κόμμα έχει καλύτερη προσέγγιση για τη διαχείριση πολέμων και της τρομοκρατίας, οι καταγεγραμμένοι ψηφοφόροι προτιμούν τους Δημοκρατικούς από τους Ρεπουμπλικάνους -37% έναντι 36%-- για πρώτη φορά οι Δημοκρατικοί προηγούνται αφότου η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos άρχισε να θέτει αυτή την ερώτηση τον Δεκέμβριο του 2024, όταν οι Ρεπουμπλικανοί προηγούνταν με 39% έναντι 28%.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι ψηφοφόροι θεωρούν τώρα ότι οι Δημοκρατικοί είναι πιο ικανοί να διαχειριστούν την οικονομία για πρώτη φορά εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Ανησυχία για Ουκρανία, Κίνα

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Αμερικανοί ανησυχούν σημαντικά ότι οι εν εξελίξει πόλεμοι θα επιδεινωθούν και ότι θα ξεσπάσουν νέοι πόλεμοι. Περίπου το 58% λένε πως ανησυχούν ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στον οποίο η Ουάσινγκτον και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι υποστηρίζουν το Κίεβο με όπλα και πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, μπορεί να επιδεινωθεί.

Ένα άλλο 55% δήλωσαν ότι ανησυχούν για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Κίνας σε σύγκρουση με την Ταϊβάν, ενώ το 48% ανησυχούν για το ενδεχόμενο να ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και μία ευρωπαϊκή χώρα εκτός από την Ουκρανία. Περίπου το 37% ανησυχούν ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο για τη Γροιλανδία.

Η δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, συγκεντρώνοντας απαντήσεις από 4.505 ενήλικες σε όλες τις ΗΠΑ. Το περιθώριο λάθους είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ