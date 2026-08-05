Η εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί να μειώσει μέχρι και 7 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, «ξεκλειδώνοντας» τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νωρίτερα

«Σανίδα σωτηρίας» συνιστά η αναγνώριση πλασματικών χρόνων για τη συμπλήρωση του ασφαλιστικού χρόνου που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η γρηγορότερη έξοδος προς τη σύνταξη.

Σύμφωνα με ειδικούς στην ασφάλιση, τουλάχιστον οι μισοί ασφαλισμένοι εξαγοράζουν σήμερα έτη ασφάλισης κυρίως για να θεμελιώσουν χρόνο συνταξιοδότησης στο Δημόσιο, αλλά και για να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν στα 62 έτη με πλήρη σύνταξη.

Η έξοδος στη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας είναι εφικτή για όσους έχουν τουλάχιστον 33-34 έτη πραγματικής ασφάλισης και προχωρούν σε εξαγορά πλασματικών ετών ώστε να φτάσουν τα 40 συνολικά έτη.

Η εξαγορά πλασματικών ετών μπορεί να μειώσει μέχρι και 7 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, «ξεκλειδώνοντας» τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νωρίτερα.

Ειδικά για τους παλαιούς -πριν από το 1993- ασφαλισμένους, η εξαγορά πλασματικών ετών καθορίζει και την ηλικία που θα πάρουν σύνταξη. Ωστόσο έχει σημαντικό οικονομικό κόστος (20% επί του μισθού) και εξαρτάται από το μισθό και το ημερομίσθιο που λαμβάνει ο εργαζόμενος, τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά.

Για τον λόγο αυτό οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν στους ασφαλισμένους να μην καταφεύγουν στη λύση της εξαγοράς (είτε για θεμελίωση σύνταξης πριν από τα 62 και τα 67 έτη, είτε για προσαύξηση του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης), παρά μόνο αν απέχουν περίπου έναν χρόνο από τη συνταξιοδότηση.

Τουλάχιστον οι μισοί ασφαλισμένοι εξαγοράζουν έτη ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώσουν χρόνο συνταξιοδότησης στο Δημόσιο και για να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα στα 62 τους χρόνια.

Το κόστος εξαγοράς για έναν νεοεισερχόμενο δημόσιο υπάλληλο που αμείβεται με τις βασικές αποδοχές (920 ευρώ) είναι 184 ευρώ το μήνα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες η εξαγορά γίνεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία. Το κόστος κυμαίνεται από 244 έως 659 ευρώ μηνιαίως ανά πλασματικό έτος.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ αναγνωρίζουν έως και 7 πλασματικά έτη, ενώ στο Δημόσιο που ο χρόνος των παιδιών είναι ξεχωριστός, οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν επιπλέον έτη λόγω τέκνων (και έως και 12 έτη).

Ποιοι είναι οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης είναι οι χρόνοι που αναγνωρίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή/και την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Ως αναγνωριζόμενοι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης λογίζονται:

Με εξαγορά (το κόστος της οποίας αντιστοιχεί στο 20% του τελευταίου μισθού για τους μισθωτούς ή του 20% του μηνιαίου φορολογητέου εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων):

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει υπάρξει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο.

Ο χρόνος απεργίας.

Ο χρόνος μαθητείας.

Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης.

Ο πλασματικός χρόνος γέννησης παιδιού (1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί - μέχρι και το τρίτο).

Χωρίς εξαγορά που αναγνωρίζονται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: