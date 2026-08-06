Η Bain Capital εξαγοράζει την αλυσίδα «bubble tea» Gong Cha - Στα 635 εκατ. δολ. το deal

Στην απόκτηση της παγκόσμιας αλυσίδας bubble tea Gong Cha συμφώνησε να προχωρήσει η Bain Capital, κλείνοντας την εξαγορά με την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων TA Associates.

Στην απόκτηση της παγκόσμιας αλυσίδας bubble tea Gong Cha συμφώνησε να προχωρήσει η Bain Capital, κλείνοντας την εξαγορά με την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων TA Associates.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο, με την Bain Capital να μην αποκαλύπτει τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής

Η TA Associates εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης της Gong Cha από τον Μάρτιο, όπως είχε αναφέρει το Bloomberg, και τότε είχε αποτιμήσει την εταιρεία σε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σημερινό δημοσίευμα του Nikkei Asia, αναφέρει ότι το deal θα ξεπεράσει τα 635 εκατομμύρια δολάρια.

Η Gong cha είναι γνωστή για το φρεσκοπαρασκευασμένο τσάι ολόκληρων φύλλων. Λειτουργεί σχεδόν 2.200 καταστήματα σε 33 αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας, της Κορέας και της Αυστραλίας, καθώς και της Ευρώπης και της Αμερικής.

Η Bain Capital σχεδιάζει να συνεργαστεί στενά με την ομάδα διαχείρισης της Gong cha για να βοηθήσει στην υποστήριξη της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της πειθαρχημένης επέκτασης των καταστημάτων στην Ιαπωνία και την Κορέα, καθώς και στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Η Gong cha έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή και παγκοσμίως αναγνωρισμένη μάρκα με μια πιστή πελατειακή βάση και οικονομικά franchisee που είναι από τα ισχυρότερα στον κλάδο», δήλωσε ο Naofumi Nishi, συνεργάτης της Bain Capital.

Η Bain Capital έχει επενδύσει στο παρελθόν σε πολυάριθμες επιχειρήσεις στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης, συμπεριλαμβανομένης της Domino's Pizza στην Ιαπωνία.